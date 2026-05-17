Sucesos

Hombre cae al río Itiquís en Alajuela; Cruz Roja atiende emergencia

La emergencia acuática moviliza unidades de la Cruz Roja en Alajuela mientras se atiende a un hombre en el río Itiquís.

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Por Libia Solano Meza
Cruz Roja
Cruz Roja (Cruz Roja Costarricense /Cruz Roja Costarricense)







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Accidente acuáticoCruz Roja Costarricense
Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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