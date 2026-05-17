Hombre cae al río Itiquís en Alajuela; Cruz Roja atiende emergencia

La Cruz Roja Costarricense (CRC), atiende un accidente acuático en el sector de Tambor de Alajuela, luego de que se reportara la caída de un hombre adulto al cauce del río Itiquís, donde se le observó flotando.

El incidente se encuentra en desarrollo, y el personal operativo se encuentra en el lugar realizando la valoración y el abordaje de la emergencia.

Dos rescatistas descendieron al río para realizar labores, quienes confirmaron que el hombre se encontraba sin signos vitales.

La Cruz Roja movilizó dos unidades, una unidad básica y otra de primera intervención, que cuenta con personal especializado de la Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Urbano (USAR).