Accidente en Ciudad Colón: dos trabajadores cayeron a un guindo durante movimiento de tierra

Trabajadores caen en guindo y son trasladados de urgencia.

Dos hombres adultos resultaron heridos este sábado tras caer a un guindo mientras realizaban trabajos de movimiento de tierra en un sector residencial de Ciudad Colón, en Mora, San José.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte del accidente y se desplazó al sitio para atender la emergencia.

Al llegar, los rescatistas confirmaron que ambos pacientes ya se encontraban fuera del guindo, por lo que procedieron con su valoración médica.

Debido a la rápida atención y al traslado urgente de los afectados a la clínica de Ciudad Colón, se canceló la movilización del equipo de rescate especializado.

La institución recordó la importancia de mantener medidas y protocolos de seguridad durante labores en terrenos irregulares.