Sucesos

Accidente en Ciudad Colón: dos trabajadores cayeron a un guindo durante movimiento de tierra

Cruz Roja confirmó caída de dos hombres a guindo en residencial de Ciudad Colón

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Por Libia Solano Meza
Trabajadores caen en guindo y son trasladados de urgencia. (Rafael Pacheco Granados)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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