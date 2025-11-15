Hombre baleado llega por sus propios medios al Hospital San Juan de Dios

El hombre tenía al menos dos heridas de bala en su cuerpo.

Un hombre de apellido Bolaños, de 37 años, fue atacado a balazos la mañana de este sábado y se trasladó por sus propios medios hasta el Hospital San Juan de Dios, en el centro de San José.

Agentes de la sección de Inspecciones Oculares del Organismo de Investigación Judicial se apersonaron al centro médico alrededor de las 7:30 a. m. Al llegar, corroboraron que el hombre presentaba heridas en la parte izquierda del abdomen y en su pierna izquierda.

La Policía Judicial abrió una investigación para determinar cómo se dio el hecho, dónde ocurrió el ataque y quiénes estarían detrás.