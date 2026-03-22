Hombre asesinado con una bala en el cuello fue atacado dentro de su propia casa; OIJ identifica a la víctima

El homicidio ocurrió dentro de una vivienda en Liberia (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de 36 años fue la víctima mortal de un ataque armado dentro de su propia casa en el barrio el Fósforo, en Liberia, Guanacaste.

De acuerdo con el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el sujeto, de apellido Bustos, estaba dentro de la vivienda cuando dos hombres armados llegaron en un carro.

Los sujetos, aún sin identificar, se bajaron del vehículo y se dirigieron al interior de la casa. Por motivos que se desconocen, le dispararon una sola vez. La bala impactó su cuello y, producto de esa herida, falleció en el sitio.

Los hechos ocurrieron a las 7:20 p. m. el sábado y el caso continúa en investigación para determinar el móvil del crimen y dar con los sospechosos de atacar a Bustos.