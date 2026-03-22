Sucesos

Hombre asesinado con una bala en el cuello fue atacado dentro de su propia casa; OIJ identifica a la víctima

El homicidio se reportó la noche del sábado

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Por Natalia Vargas
El homicidio ocurrió dentro de una vivienda en Liberia (Imagen con fines ilustrativos) (Shutterstock)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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