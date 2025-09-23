Sucesos

Hombre asesinado de varios balazos en Abangares

Vecinos reportaron hallazgo de cuerpo a un lado de la calle

EscucharEscuchar
Por Patricia Recio
Muerto San José
Los vecinos alertaron a la Fuerza Pública cuando observaron el cuerpo a un lado de la calle (foto ilustrativa) (Alonso Tenorio/Alonso Tenorio)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
MuertoAbangaresPolicía
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.