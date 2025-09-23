Hombre asesinado de varios balazos en Abangares

Los vecinos alertaron a la Fuerza Pública cuando observaron el cuerpo a un lado de la calle (foto ilustrativa)

Un hombre de 30 años, identificado como de apellido Rojas, fue hallado sin vida, en una transitada calle de las Juntas de Abangares, en Guanacaste, este lunes en horas de la mañana.

Según el reporte de las autoridades policiales, el hallazgo fue reportado por vecinos de la zona, quienes inicialmente llamaron a la Fuerza Pública. Sin embargo, cuando se confirmó que se trataba de un homicidio, el caso fue atendido por agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Cañas, para el levantamiento del cuerpo.

Aunque no se tienen detalles de los hechos que habrían originado este crimen, trascendió que el hombre presentaba varios disparos en el tórax y las extremidades.

El asesinato de este hombre se suma a otros registrados el fin de semana en las localidades de San Carlos (zona norte) y Desamparados en San José.

Datos del OIJ detallan que hasta el lunes se contabilizaban un total de 634 homicidios, 10 menos con respecto a la misma fecha del año anterior.