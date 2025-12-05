Hombre amenaza con arma de fuego a oficiales del SERT durante allanamiento en Siquirres

Sospechoso apuntó con un arma de fuego a oficiales del SERT. (Imagen con fines ilustrativos)

La subdelegación regional del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Siquirres realizó la mañana de este viernes un allanamiento en La Herediana, en Siquirres, para detener a tres sospechosos de vender droga en la zona y a quienes se les vincula con un homicidio.

Al llegar los oficiales del Servicio Especial de Respuesta Táctica (SERT), uno de los sospechosos sacó un arma de fuego y amenazó al grupo de funcionarios. Según explicó Michael Soto, subdirector de la Policía Judicial, los uniformados lograron evadir la amenaza e impedir que el hombre detonara el arma.

Soto describió el operativo como de gran importancia debido al contexto de homicidios, violencia y narcotráfico que afecta la zona.

Los detenidos son un hombre de apellido Vásquez, de 24 años; Sánchez, de 52; y un menor cuya edad no se dio a conocer.

Durante el operativo se decomisaron dos armas de fuego, cocaína, crack y dinero en efectivo. Además de figurar como sospechosos de homicidio, a los detenidos se les imputa por infringir la Ley de Armas y la Ley de Psicotrópicos.