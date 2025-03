Hijos de mujer desaparecida en Santa Ana ‘están destrozados’, dice abuela

Yesenia Zúñiga Obado, madre de dos hijos de 15 y 20 años, lleva dos días desaparecida luego de salir de su vivienda para realizar un retiro de al menos ₡2 millones con el fin de pagar un vehículo que ella y su esposo habían comprado recientemente.

Su madre, Marta Obando, aseguró a La Nación que sus nietos “están destrozados” por la desaparición de la mujer.

El pasado 8 de marzo, la hija de Yesenia avisó a las 8 p. m. a su tía, Patricia Zúñiga, que su madre tenía 10 horas de estar desaparecida.

“Salió a hacer las vueltas porque en el cajero no podía sacar tanta cantidad de dinero”, fueron las palabras de la hija de Yesenia.

Familiares de Yesenia Zúñiga Obado solicitan ayuda para localizarla. La mujer fue vista por última vez en Santa Ana, luego de retirar una suma de dinero en un banco en Escazú. Foto: OIJ (OIJ/OIJ)

A partir del 9 de marzo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) difundió la fotografía de Yesenia Zúñiga para solicitar ayuda en su búsqueda.

De acuerdo con la información que manejan los familiares, Yesenia salió de su casa en Santa Ana el sábado por la mañana con rumbo al Banco de Costa Rica (BCR), en Multiplaza Escazú.

“Mi cuñado la llamó y le dijo que, si quería, él podía ir por ella al banco; ella le respondió que no, y desde entonces no volvieron a tener contacto. Luego, él la buscó, pero no la encontró”, aseguró Patricia.

Cámaras de seguridad

Durante este tiempo, su familia ha recorrido distintos lugares en su búsqueda. La madre confirmó que ya han revisado cámaras de seguridad, donde se observa a Yesenia ingresando al banco, retirando el dinero y trasladándose a Santa Ana.

“En las cámaras se ve que ella entró y estuvo ahí. Luego salió. Llegó al centro de Santa Ana, donde había unos chinamos (...) Entró a esos chinamos y, desde ese momento, se perdió su rastro. No se sabe si tomó algún bus o si alguien la seguía”, relató la madre.

Alrededor de las 3 p. m., Yesenia Zúñiga tuvo una última conexión en WhatsApp, cuando le respondió a una vecina diciéndole que le haría un Sinpe con el dinero de una rifa.

Una mujer trabajadora y madre entregada

En palabras de Patricia, su hermana Yesenia se desempeña como niñera, es una mujer trabajadora y entregada a sus dos hijos, de 15 y 19 años, por quienes siempre ha luchado.

“Su niña está afectada porque son muy unidas. Se comunican todo. Nos extraña esto que está pasando”, lamentó la hermana.

Cualquier información sobre el paradero de Yesenia Zúñiga Obado debe ser comunicada al teléfono 800-8000645 o al WhatsApp 8800-0645 del Centro de Información Confidencial.