Hijo de agente del OIJ de Guápiles fue asesinado

Un joven de 26 años de apellido Valverde falleció tras un ataque armado la noche de este jueves en San Rafael de Siquirres, Limón.

El fallecido era hijo de un agente del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, en Pococí según confirmó ese cuerpo policial.

El hecho ocurrió mientras el ofendido estaba dentro de un vehículo azul, estacionado en vía pública. Dos sicarios a bordo de una motocicleta llegaron al sitio y le dispararon en múltiples ocasiones.

A Valverde lo trasladaron en primera instancia a la clínica de Siquirres, y de ahí lo remitieron al Hospital Tony Facio, de Limón, en donde fue declarado fallecido la mañana de este jueves.

De momento se desconocen las causas de la agresión.

Este caso se suma otros dos ocurridos durante la tarde y noche del miércoles. En San José de Upala, un taxista informal de apellido Ruiz, de 63 años, murió tras el ataque de dos sicarios quienes se desplazaban en moto. Según el reporte policial, el agraviado recibió varios impactos de bala.

En horas de la tarde, en la colonia 15 de Setiembre, en Hatillo, un hombre de 56 años, identificado como Henry Rodríguez Montealegre, falleció tras recibir múltiples disparos mientras estaba cerca de una chatarrera. La víctima era casado y registraba su domicilio electoral en San Sebastián.

La mañana de este jueves se reportó otro hecho violento en el sitio conocido como Playón, en San Isidro de Parrita, donde falleció otro hombre; sin embargo, no han trascendido detalles del caso.

De acuerdo con datos de la Policía Judicial, hasta la mañana del miércoles se reportaban en todo el país 691 homicidios; a esos casos se suman los asesinatos en Siquirres, Upala, Hatillo y Parrita.