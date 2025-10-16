Sucesos

Hijo de agente del OIJ de Guápiles fue asesinado

Hecho ocurrió la noche del miércoles en Siquirres, Limón

EscucharEscuchar
Por Christian Montero
Un joven de apellido Valverd de 26 años, fue asesinado tras un ataque a balazos mientras estaba en este vehículo, el hecho ocurrió en San Rafel de Siquirres el miércoles 15 de octubre.
Un joven de apellido Valverde de 26 años, hijo de un agente judicial, fue asesinado tras un ataque a balazos mientras estaba en este vehículo, el hecho ocurrió en San Rafel de Siquirres el miércoles 15 de octubre. (Foto: cortesía/Foto: cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
Subejefe OIJGuápilesasesinadoSiquirresLimón
Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.