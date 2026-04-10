Hieren de gravedad a presunto integrante de Los Lara tras ataque en San Sebastián

La víctima estaba fuera de su casa cuando fue interceptada y llevada en un vehículo hasta San Sebastián. Imagen con fines ilustrativos.

Un joven de 23 años que sería miembro de Los Lara resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos la noche del jueves en López Mateos, San Sebastián, en San José.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) informó que, en apariencia, la víctima —de apellido García y nacionalidad nicaragüense— se encontraba en vía pública, en las afueras de su vivienda en Alajuelita, cuando habría sido interceptado por varios sujetos que lo subieron a un vehículo.

Posteriormente, fue llevado hasta San Sebastián, donde lo bajaron del automotor y le dispararon en múltiples ocasiones.

García fue trasladado en condición crítica al Hospital Calderón Guardia, luego de recibir impactos de bala en la axila, el tórax y la escápula derecha (zona del hombro y espalda alta).

Una fuente policial indicó que, al llegar al centro médico, la víctima manifestó ser integrante del grupo conocido como Los Lara, una de las bandas delincuenciales más peligrosas de la 25 de Julio.

Anteriormente, Michael Soto, director a.i. del OIJ manifestó que la presencia de esta banda en la zona incide en la violencia exacerbada, los homicidios y la pugna con otros grupos para dominar el ilegal negocio de venta de drogas. La banda comenzó a establecerse hace 15 años.

Tras el ataque, uno de los sospechosos fue detenido por oficiales de la policía administrativa, mientras que otros lograron darse a la fuga.