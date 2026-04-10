Sucesos

Hieren de gravedad a presunto integrante de Los Lara tras ataque en San Sebastián

El joven, de 23 años, fue baleado tras ser interceptado y trasladado en un vehículo hasta San Sebastián

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Por Yucsiany Salazar
La víctima estaba fuera de su casa cuando fue interceptada y llevada en un vehículo hasta San Sebastián. Imagen con fines ilustrativos. (Foto: Edgar Chinchilla, corresponsal GN)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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