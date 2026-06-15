Sucesos

Hieren con arma blanca a adolescente en liceo de Guanacaste; lo trasladaron en condición crítica

Cruz Roja Costarricense trasladó de emergencia al menor hacia el hospital de Liberia

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Por Marianela Arias Vilchez
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Un estudiante de 14 años permanece en en el Hospital de Liberia luego de sufrir una herida con arma blanca en el Liceo Diurno de La Cruz en Guanacaste (Cruz Roja/Cortesía)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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