Hieren con arma blanca a adolescente en liceo de Guanacaste; lo trasladaron en condición crítica

Un estudiante de 14 años permanece en en el Hospital de Liberia luego de sufrir una herida con arma blanca en el Liceo Diurno de La Cruz en Guanacaste

Un estudiante de 14 años resultó herido con un arma blanca en el Liceo Diurno de La Cruz en Guanacaste, según informó la Cruz Roja Costarricense este lunes.

Al llegar al sitio, el personal de la benemérita institución constató que la víctima presentaba un trauma en su tórax. Los socorristas estabilizaron al joven en el lugar y lo trasladaron inicialmente hacia la clínica de La Cruz.

Luego, el menor fue movilizado hacia el Hospital de Liberia en condición crítica.

Hasta el momento la Cruz Roja no ha proporcionado datos sobre la identidad de la víctima ni las circunstancias que mediaron en la agresión dentro del centro educativo.

Según Adrián Gómez, Coordinador Operativo Regional, el hecho fue reportado a las autoridades mediante el sistema de emergencias 911 a las 11:37 a. m..