Hermanos pasarán siete y ocho años en prisión por robos millonarios en comercios de Liberia

Dos hermanos de apellidos Vega fueron condenados por cometer al menos cuatro robos en Liberia, Guanacaste, según confirmó el Poder Judicial.
Uno de ellos cumplirá una pena de ocho años y ocho meses de prisión, mientras que el otro fue sentenciado a siete años y seis meses por el delito de robo agravado.
Cronología de los delitos
- 12 de febrero de 2025: En la madrugada, llegaron a un negocio comercial en barrio Los Ángeles y doblaron la cortina metálica en la entrada principal. En apariencia, hicieron un boquete y quebraron el candado. Luego, uno de ellos entró al comercio y el otro se quedó vigilando afuera. En el sitio, presuntamente lograron sustraer un datáfono, varias monedas y cajas de refresco.
- 13 de febrero de 2025: En la mañana, llegaron a un negocio de comida y forzaron la cortina metálica para entrar. Una vez ingresaron, fueron sorprendidos por el administrador del local, quien los increpó. Al ser descubiertos, huyeron con los candados de seguridad.
- 4 de marzo de 2025: En la madrugada, uno de los sujetos ingresó a un comercio de venta de celulares y quebró uno de los vidrios frontales de la ventana para luego forzar la cortina metálica. En el sitio, logró sustraer alrededor de ¢1,5 millones, una computadora portátil, audífonos, varias pantallas de repuestos de celulares, relojes inteligentes, entre otros.
- 11 de marzo de 2025: En la madrugada, uno de los hermanos llegó a un local comercial y quebró varias tejas e hizo un boquete en el cielorraso. Una vez dentro del recinto, desprendió la caja registradora de un escritorio de madera y robó más de ¢1,5 millones en efectivo y un celular.
Ambos hombres fueron condenados mediante un procedimiento especial abreviado en el Tribunal Penal de Liberia. Según el Poder Judicial, en esta modalidad los imputados aceptan los hechos acusados a cambio de una reducción en la pena, lo que evita la realización de un juicio ordinario tras un acuerdo entre la Fiscalía, la defensa y la parte querellante.