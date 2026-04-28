Sucesos

Hermanos pasarán siete y ocho años en prisión por robos millonarios en comercios de Liberia

Dos hermanos de apellidos Vega aceptaron los cargos por cuatro robos en comercios de Liberia y cumplirán penas de hasta ocho años de cárcel.

EscucharEscuchar
Por Yucsiany Salazar
Dos hermanos fueron condenados por robo agravado en Liberia. Imagen con fines ilustrativos. Foto: Archivo LN.







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
RobosLiberiaCondenaPrisión
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.