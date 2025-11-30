Sucesos

Hermana de pastora asesinada en Alajuela sobre el sospechoso: ‘Él era celoso’

Niña de 4 años hija de la víctima también fue asesinada

Por Christian Montero
Cindy Murillo Bonilla fue asesinada el 2 de noviembre junto a su hija de cuatro años, en un apartamento en San Rafael de Alajuela, su expareja un hombre de apellidos Chavarría Monge es el sospechoso.
Cindy Murillo Bonilla, asesinada el 2 de noviembre junto a su hija de cuatro años, cursaba el 7 y 8 año en el Cindea de San Rafael de Alajuela. (Foto: cortes/Foto: cortesía)







