Sucesos

Hermana de adulto mayor fallecido en incendio: ‘Amó tanto a su esposa que se fue con ella, abrazaditos los dos’

Pareja de adultos mayores falleció este miércoles en Curridabat.

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Por Christian Montero
Incendio Curridabat
La pareja de adultos mayores vivió durante 40 años en esta casa ubicada en la urbanización José María Zeledón en Curridabat. Fallecieron producto de un incendio. (Alonso Tenorio/Atenorio)







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Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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