Hermana de adulto mayor fallecido en incendio: ‘Amó tanto a su esposa que se fue con ella, abrazaditos los dos’

La pareja de adultos mayores vivió durante 40 años en esta casa ubicada en la urbanización José María Zeledón en Curridabat. Fallecieron producto de un incendio.

“Amó tanto a su esposa que se fue con ella, abrazaditos los dos”. Entre lágrimas, doña Elizabeth Redondo narró el trágico final que tuvieron su hermano y su cuñada, una pareja de adultos mayores, fallecidos por un incendio en su casa, la noche del miércoles, en la urbanización José María Zeledón, en Curridabat.

Don José Luis Sánchez Redondo, de 78 años, y su esposa, Digna Eibi Pineda Domínguez, de 75, se convirtieron en la sexta y sétima víctimas de incendios en lo que va de este año. Una cifra que en cuestión de pocos meses ya supera la totalidad de todos los casos de años recientes.

La hermana del adulto mayor contó que don José Luis padecía de párkinson y años atrás fue sometido a una operación a corazón abierto. Era el mayor de cinco hermanos y desde 1975 estaba casado con doña Digna, quien debido a un problema de movilidad requería de una silla de ruedas. El matrimonio procreó dos hijos, quienes viven fuera del país.

La mujer explicó que una nieta de los fallecidos vivía con ellos, pero al momento de la tragedia la joven estaba fuera de la casa. Sus abuelos dormían en el cuarto contiguo y fue en el aposento de la nieta donde especialistas del Cuerpo de Bomberos centran su investigación, con el fin de determinar si fue ahí donde se originaron las llamas mortales.

Don José Luis trabajó 30 años en una fábrica de ropa interior y calcetines. Fue enviado a Honduras, donde conoció a doña Eibi y se casaron. “Nunca lo vi como un hermano, sino como un padre”, dijo la mujer. Describió a la pareja como personas reservadas, serviciales y muy unidas. “Los dos solitos en sus enfermedades, siempre estuvieron juntos”, relató.

La hermana recordó que don José Luis también hacía estampados de camisetas, actividad que ejerció “hasta el último día de su vida” y sabía de mecánica. “Fue un hombre muy trabajador”, dijo. En el vecindario, la pareja era conocida por salir a caminar y sonreirle a los vecinos. “Nunca se metieron con nadie”, afirmó Elizabeth.

Trampa mortal

Silvia Mesén, vecina de los fallecidos, relató que la noche del miércoles estaba viendo televisión con un hijo cuando percibió “un olor como a papel quemado”. Salió de su casa y minutos después las llamas ya amenazaban las viviendas contiguas. “Todo el barrio salió para intentar ayudarles, tocar el portón, llamar”, dijo Mesén. No lograron contactar a la pareja, que según otra vecina, que pidió no ser identificada, escuchó gritos de ayuda.

Miguel Araya, de Ingeniería de Bomberos, explicó que la investigación apunta a un dormitorio contiguo al que ocupaban las víctimas. “El incendio no inició en la habitación donde estaban los adultos mayores”, precisó. Ese cuarto tiene “elementos habituales que podemos tener en nuestras casas”, dijo Araya, sin descartar fallas eléctricas u otros factores.

El origen del fuego resultó fatal por la ubicación. “Donde se origina el incendio les obstruyó la salida”, explicó Araya. Agregó que la vivienda contaba con verjas en la parte trasera, lo que impidió usar las ventanas como vía de escape. Las limitaciones físicas de ambos también jugaron en su contra. “Son dos adultos mayores que presentaban alguna limitación de movimiento, lo que obviamente pudo haber jugado un papel para que no pudieran salir”, dijo el especialista.

Según Ingeniería de Bomberos, el fuego se habría originado en el cuarto que estaba contiguo a la habitación de los adultos mayores. (Alonso Tenorio/Atenorio)

Araya hizo un llamado a la ciudadanía: “Siempre debemos procurar tener nuestras casas con dos opciones de salida, ya sea un medio escape por una ventana, una parte trasera, algo que permita bordear la casa y llegar al exterior.”

Cifra preocupante

La muerte de don José Luis y doña Eibi (como la llamaban sus seres queridos), elevó a siete el número de fallecidos por incendio en lo que va del 2026, cifra que el Cuerpo de Bomberos califica de preocupante. En menos de cinco meses, el país ya iguala o supera años completos recientes.

Los datos de esa benemérita institución evidencian la alarma:

2022: 6 fallecidos

2023: 8 fallecidos

2024: 15 fallecidos

2025: 26 fallecidos

2026: 7 fallecidos (al 21 de mayo)

Otros datos de los últimos 19 años, se detallan de la siguente manera:

2017: 14 fallecidos

2018: 30 fallecidos

2019: 15 fallecidos

2020: 14 fallecidos

2021: 15 fallecidos

El año más letal del registro de Bomberos durante casi dos décadas fue el 2018, con 30 fallecidos, seguido del 2025 cuando se perdieron 26 vidas por esta causa.