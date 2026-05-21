Dos adultos mayores mueren durante un incendio en su casa en Curridabat

Un incendio en una vivienda en Curridabat, San José, cobró la vida de una pareja de adultos mayores que no logró salir de su casa durante el siniestro.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) los identificó como un hombre de apellido Sánchez, de 78 años y de nacionalidad costarricense; y una mujer de apellido Pineda, de 74 años y de nacionalidad salvadoreña.

Los hechos ocurrieron en el barrio José María Zeledón, alrededor de las 10:45 p. m. A la llegada de una unidad de la Cruz Roja, los socorristas confirmaron que ambas víctimas se encontraban sin signos vitales.

Un incendio en una vivienda cobró la vida de una pareja de adultos mayores, la noche de este miércoles 20 de mayo en Curridabat. Una tercera persona fue valorara y no requirió traslado a centro médico.

Una tercera persona fue valorada por los paramédicos en el sitio, pero no requirió traslado a ningún centro médico.

El Cuerpo de Bomberos precisó que la estructura afectada es de 100 metros cuadrados y sufrió daños por el fuego en 80 metros cuadrados de su superficie.

“Lamentablemente en esta ocasión tenemos la pérdida de dos vidas, los cuales son los propietarios de la vivienda”, explicó Jefry Aguilar, de la Estación Metropolitana Sur.