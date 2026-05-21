Sucesos

Dos adultos mayores mueren durante un incendio en su casa en Curridabat

Bomberos reportó daños en el 80% de la estructura

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Por Yucsiany Salazar
Esposos fallecieron en un incendio en Curridabat
Adultos mayores murieron en un incendio en Curridabat (Bomberos/cortesía)







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IncendioCurridabatAdultos mayoresBomberosCruz Roja
Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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