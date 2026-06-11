Sucesos

Hasta 37 °C en Costa Rica: IMN prevé calor intenso y tormentas eléctricas este viernes

Conozca cuáles regiones tendrán las temperaturas más altas y dónde aumentará la probabilidad de lluvias durante la tarde

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Por Silvia Ureña Corrales
Clima: cielo azul y sol radiante
El viernes estará marcado por calor, humedad elevada y lluvias dispersas con tormenta en zonas montañosas y sectores del centro del país. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







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Silvia Ureña Corrales

Silvia Ureña Corrales

Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

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