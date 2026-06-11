Hasta 37 °C en Costa Rica: IMN prevé calor intenso y tormentas eléctricas este viernes

El viernes estará marcado por calor, humedad elevada y lluvias dispersas con tormenta en zonas montañosas y sectores del centro del país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronostica para este viernes 12 de junio condiciones dominadas por factores atmosféricos locales. La humedad presente en la atmósfera favorecerá una sensación bochornosa durante la mañana y el desarrollo de lluvias dispersas en distintos puntos del país durante la tarde.

Según el IMN, las precipitaciones podrían estar acompañadas de tormenta eléctrica en zonas montañosas y en el centro del territorio nacional. Durante la noche, la actividad lluviosa disminuirá en la mayor parte del país.

En el Valle Central, la madrugada y la mañana iniciarán con pocas nubes. Durante la tarde aumentará la nubosidad y se presentarán lluvias ocasionales. San José registrará una temperatura mínima de 18,8 °C y una máxima de 26,9 °C.

El Pacífico Norte tendrá pocas nubes durante las primeras horas del día. En la tarde y la noche predominarán condiciones parcialmente nubladas. Liberia destacará con una temperatura mínima de 22,2 °C y una máxima de 37 °C, la más alta del pronóstico regional.

Para el Pacífico Central, el cielo permanecerá poco nublado en la madrugada y la mañana. En la tarde aumentará la nubosidad y existirá posibilidad de lluvias. Parrita alcanzará una temperatura entre 19,4 °C y 31,6 °C.

En el Pacífico Sur, la jornada iniciará entre parcial y poco nublado. Durante la tarde aumentará la cobertura nubosa y existirán posibilidades de lluvias. En la noche persistirán algunos aguaceros dispersos. Golfito tendrá una mínima de 21,5 °C y una máxima de 28,5 °C.

El Caribe Norte mantendrá condiciones parcialmente nubladas durante todo el día. Guápiles registrará temperaturas entre 23,4 °C y 29,4 °C.

En el Caribe Sur también predominará el cielo parcialmente nublado. Limón reportará una temperatura mínima de 23,3 °C y una máxima de 28,7 °C.

La zona norte conservará nubosidad parcial durante gran parte de la jornada. El IMN prevé lluvias en sectores montañosos durante la tarde. Ciudad Quesada tendrá temperaturas entre 17,5 °C y 28,9 °C.

El ambiente cálido y húmedo será una de las características más notorias del viernes. La combinación de humedad elevada y escasa nubosidad durante la mañana favorecerá condiciones bochornosas antes de la formación de lluvias vespertinas.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:16 a. m. y la puesta del sol ocurrirá a las 5:56 p. m. La fase lunar avanzará hacia luna nueva.