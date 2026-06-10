Hallazgo de cuerpo en Colombia mantiene en vilo a familia de costarricense desaparecido en Bogotá

Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de 42 años y vecino de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, permanece desaparecido en Bogotá, Colombia, desde el viernes 29 de mayo.

La noche del martes 9 de junio, allegados y familiares confirmaron el hallazgo de un cuerpo en el país sudamericano; sin embargo, la mañana de este miércoles comunicaron que no contaban con información que confirmara, por ahora, que los restos correspondan a Alejandro, Nano, como de cariño le dicen.

“Por respeto al proceso y a la familia, estaremos comunicando cualquier novedad en su debido momento y a través de los canales correspondientes”, escribieron a través del perfil de Facebook “Busquemos a Nano”, desde el cual se han coordinado las labores de búsqueda.

La familia informó que realiza las diligencias y procedimientos necesarios para verificar la información e indicó que deberá viajar a Colombia para realizar trámites y gestiones cuando sea oportuno.

Alejandro perdió contacto cuando caminaba hacia el hotel donde se hospedaba. (Busquemos a Nano/Facebook)

Alejandro perdió comunicación con sus seres queridos cuando se dirigía al hotel donde se hospedaba, tras un día de compras, y desde entonces no se conoce nada sobre su paradero.

“Por el momento no tenemos noticias. Estamos a la espera de que las autoridades colombianas y las autoridades nacionales se comuniquen, establezcan los canales de conexión o tengan algo que decir”, relató su hermano, Andrey Calderón, el 2 de junio en conversación con La Nación.

Calderón viajó a Bogotá por motivos comerciales, pues es propietario de Karen Boutique, una tienda virtual que abrió hace unos tres años y que está dedicada a la venta de ropa, gorras y otros artículos que adquiere en aquel país suramericano.

El hombre tenía previsto viajar con un primo, pero este último no pudo abrir la aplicación EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para comprobar que ya tenía la vacuna contra la fiebre amarilla, y tuvo que quedarse en Costa Rica.

Según su familia, el comerciante llegó a la capital colombiana a las 9:30 a. m. ese mismo viernes que perdió contacto y dedicó el día a hacer compras. Cerca de las 6 p. m. emprendió el regreso hacia el hotel donde se hospedaba, el mismo que había utilizado en al menos dos o tres visitas anteriores al país.

Antes de las 7 p. m. Alejandro envió una fotografía mientras caminaba hacia el hospedaje. Desde entonces no volvió a comunicarse con familiares ni allegados. “Es la primera vez que pasa tanto tiempo sin contacto, lo que lo hace más extraño”, afirmó su hermano.