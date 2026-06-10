Sucesos

Hallazgo de cuerpo en Colombia mantiene en vilo a familia de costarricense desaparecido en Bogotá

Alejandro Calderón Hernández perdió contacto con sus seres queridos hace 12 días, cuando caminaba de regreso al hotel donde se hospedaba, en Bogotá

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Por Natalia Vargas
Alejandro Calderón Hernández
Alejandro Calderón viajó a Colombia con motivos comerciales. (Busquemos a Nano/Facebook)







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Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

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