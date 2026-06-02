Familia de comerciante desaparecido en Colombia lo ha buscado en hospitales, clínicas y la morgue

Familiares del comerciante Alejandro Calderón Hernández, explicaron que ha viajado en varias ocasiones a Colombia para comprar ropa y artículos que comercializa en una tienda virtual.

La angustia se agiganta con el paso de las horas para la familia de Alejandro Calderón Hernández, un comerciante de 42 años, vecino de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia, quien permanece desaparecido en Bogotá, Colombia, desde la noche del viernes 29 de mayo.

Sus seres queridos perdieron comunicación con él cuando se dirigía al hotel donde se hospedaba, tras un día de compras, y desde entonces no ha logrado conocer su paradero.

“Por el momento no tenemos noticias. Estamos a la espera de que las autoridades colombianas y las autoridades nacionales se comuniquen, establezcan los canales de conexión o tengan algo que decir”, relató su hermano, Andrey Calderón, en conversación con La Nación.

Calderón viajó a Bogotá por motivos comerciales. Es propietario de Karen Boutique, una tienda virtual que abrió hace unos tres años y que está dedicada a la venta de ropa, gorras y otros artículos que adquiere en aquel país suramericano.

El hombre tenía previsto viajar con un primo, pero este último no pudo abrir la aplicación EDUS, de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), para comprobar que ya tenía la vacuna contra la fiebre amarilla, y tuvo que quedarse en Costa Rica.

Según su familia, el comerciante llegó a la capital colombiana a las 9:30 a. m. del viernes y dedicó el día a hacer compras. Cerca de las 6 p. m. emprendió el regreso hacia el hotel donde se hospedaba, el mismo que había utilizado en al menos dos o tres visitas anteriores al país.

Antes de las 7 p. m. Alejandro envió una fotografía mientras caminaba hacia el hospedaje. Desde entonces no volvió a comunicarse con familiares ni allegados. “Es la primera vez que pasa tanto tiempo sin contacto, lo que lo hace más extraño”, afirmó su hermano.

Diligencias en Colombia

Entre el domingo y el lunes, familiares, incluyendo a la pareja del costarricense, viajaron a Bogotá para colaborar con la búsqueda.

Según Andrey Calderón, presentaron la denuncia ante la Policía colombiana, visitaron hospitales y clínicas, y acudieron a la medicatura forense para descartar cualquier registro relacionado con el comerciante. “Afortunadamente no lo encontraron”, comentó.

Los familiares también acudieron a la Embajada de Costa Rica en Colombia, donde recibieron contactos para coordinar gestiones con las autoridades locales.

Además, la Policía colombiana les facilitó información de una unidad especializada en personas desaparecidas. “Lo que nos pidieron fue que los dejáramos trabajar y que ellos harían su parte y nos avisarían”, relató.

Los parientes del hombre, quien además atiende una verdulería familiar y genera ingresos adicionales mediante la tienda virtual, regresaron a Costa Rica durante la madrugada de este martes, sin obtener información sobre el paradero de Calderón.

La familia indicó que publicaciones con la fotografía y datos de identificación de Alejandro comenzaron a circular en redes sociales desde el domingo, pero hasta el momento no han generado pistas sobre su ubicación.

Calderón no tiene hijos y mantiene una relación de pareja. Tiene dos hermanas y dos hermanos; él es el menor de los varones.

Vigilia

La familia convocó para este martes a las 7 p. m. una vigilia en el templo católico de Bajo Los Molinos, en San Rafael de Heredia.

La actividad tiene como propósito orar por la pronta aparición del comerciante y por su bienestar.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ), pide a quien tenga información de este caso, que se comunique con la línea confidencial 800-8000-645, o puede enviar un mensaje al WhatsApp: 8800-0645.