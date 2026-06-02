Sucesos

Familia de comerciante desaparecido en Colombia lo ha buscado en hospitales, clínicas y la morgue

Rastro del herediano se perdió desde el viernes pasado.

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Por Christian Montero
Familiares del comerciante Alejandro Calderón Hernández, explicaron que ha viajado en varias ocasiones a Colombia para comprar ropa y artículos que comercializa en una tienda virtual.
Familiares del comerciante Alejandro Calderón Hernández, explicaron que ha viajado en varias ocasiones a Colombia para comprar ropa y artículos que comercializa en una tienda virtual. (Foto: tomada de re/Foto: tomada de redes sociales)







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Costarricense desaparecido ColombiaFamilia busca comerciante en hospitales, clínica y morgue
Christian Montero

Christian Montero

Licenciado en Comunicación de Mercadeo y bachiller en Periodismo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

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