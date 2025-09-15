Hallan sin vida a hombre que se lanzó de la catarata El Salto, en Alajuela

Un hombre fue localizado sin vida, luego de saltar de la catarata el Salto, en Alajuela.

Socorristas de la Cruz Roja Costarricense confirmaron el hallazgo del cuerpo sin vida de un hombre, en la poza de la catarata El Salto, en Alajuela. En apariencia, el domingo, se lanzó desde la parte más alta y no logró salir del agua.

Desde entonces, los equipos de búsqueda y rescate se mantuvieron en labores sin resultados, hasta que a las 12:45 p. m. de este lunes, Wagner Leiva Rivera, director nacional de Respuesta a Emergencias, confirmó la localización del cuerpo.

Según explicó, el hombre fue encontrado por personas expertas en buceo, quienes lograron extraerlo del agua y entregarlo a las autoridades judiciales.