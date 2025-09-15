Sucesos

Hallan sin vida a hombre que se lanzó de la catarata El Salto, en Alajuela

El cuerpo fue ubicado por personal de buceo de la Cruz Roja Costarricense

EscucharEscuchar
Por Natalia Vargas
Un hombre fue localizado sin vida, luego de saltar de la catarata el Salto, en Alajuela.
Un hombre fue localizado sin vida, luego de saltar de la catarata el Salto, en Alajuela. (Cruz Roja/Cortesía)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
El SaltoAlajuelacatarataCruz Roja
Natalia Vargas

Natalia Vargas

Periodista de Actualidad. Graduada de bachiller en periodismo en la Universidad de Costa Rica. Laboró como periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Recibió mención de honor en el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.