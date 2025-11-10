Hallan cuerpo de hombre sin vida en Sardinal de Carrillo

La Cruz Roja confirmó el fallecimiento de un hombre en Sardinal de Carrillo, Guanacaste, donde se investiga la causa de su muerte. (Imagen con fines ilustrativos). Foto:

Un hombre fue hallado sin vida, la noche de este domingo, en el distrito de Sardinal, en el cantón de Carrillo, en Guanacaste, según confirmó la Cruz Roja Costarricense.

De acuerdo con el informe preliminar, el hallazgo se registró a las 7:29 p. m. en una zona del distrito, donde una unidad básica de la Cruz Roja se desplazó para atender la emergencia.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales. Hasta el momento se desconocen las causas del deceso.

Las autoridades judiciales fueron notificadas para realizar el levantamiento del cuerpo e iniciar la investigación correspondiente.