Hallan cuerpo de hombre en lote baldío en Siquirres; causa de muerte está en investigación

El cuerpo fue hallado en un lote baldío en el sector de Siquirritos, en Siquirres.

El cuerpo de un hombre de apellido Corea, de 34 años, fue hallado la mañana de este sábado en un lote baldío en el sector de Siquirritos, en Siquirres de Limón.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), el hallazgo se reportó pasadas las 9 a. m., luego de que una persona que caminaba por la zona observara el cuerpo y alertara a las autoridades.

Agentes judiciales se presentaron al sitio, donde realizaron la inspección preliminar y el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

Según el OIJ, el caso se mantiene como una muerte en investigación, a la espera de determinar la causa y la forma de muerte.

Las diligencias continúan a cargo de los agentes del OIJ de Siquirres, informó.