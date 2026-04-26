Hallan a hombre muerto en la ruta 27; OIJ identificó identidad de la víctima

El cuerpo fue hallado en la Ruta 27, en la salida hacia Hatillos, donde el OIJ investiga un aparente atropello.

Un hombre de apellido Espinoza, de 27 años, fue hallado muerto la madrugada de este domingo en la ruta 27, en San José. La víctima presentaba indicios de haber sido atropellado según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

El hallazgo ocurrió pasadas las 5 a. m., en dirección hacia Escazú, específicamente en la salida hacia Hatillos.

De acuerdo con la información preliminar, los agentes recibieron el reporte del cuerpo en vía pública y, al llegar al sitio, hicieron la inspección correspondiente, donde detectaron indicios de un aparente atropello.

El cuerpo fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia, que permitirá determinar con exactitud la causa de muerte.

El OIJ mantiene abierta la investigación para tratar de ubicar el vehículo y al conductor que habrían estado involucrados en el hecho.