Choque contra un árbol deja un fallecido y una mujer en estado crítico en Liberia

El accidente ocurrió en el sector de Cañas Dulces, en Liberia, donde un vehículo chocó contra un poste. Fotografía suministrada por la corresponsal Keyna Calderón.

Un hombre falleció y una mujer resultó gravemente herida tras un accidente de tránsito ocurrido la madrugada de este domingo en el sector de Cañas Dulces, en Liberia, Guanacaste, según informó la Cruz Roja y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el incidente se registró alrededor de las 5:21 a. m., cuando un vehículo se salió de la vía y colisionó contra un árbol.

Al llegar al sitio, los equipos de emergencia confirmaron que el hombre no presentaba signos vitales, mientras que una mujer adulta fue trasladada en condición crítica al Hospital de Liberia.