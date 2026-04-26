Sucesos

Choque contra un árbol deja un fallecido y una mujer en estado crítico en Liberia

Accidente ocurrió en Cañas Dulces

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Por Cristian Mora
Accidente en Liberia
El accidente ocurrió en el sector de Cañas Dulces, en Liberia, donde un vehículo chocó contra un poste. Fotografía suministrada por la corresponsal Keyna Calderón. (Keyna Calderón/Cortesía)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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