Sucesos

Joven de 20 años asesinado a balazos en Tejarcillos de Alajuelita

Víctima fue hallada sin vida tras escucharse disparos en Tejarcillos

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Por Cristian Mora
En la imagen una cinta de policía y pick-ups de Fuerza Pública. Costa Rica cumple tres años de fracaso en la prevención de homicidios: 2.632 muertes por ola de violencia. ¿Es revertible la situación?
El homicidio ocurrió en el sector de Tejarcillos, en Alajuelita, donde el joven fue hallado sin vida. (Archivo LN/Archivo LN)







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Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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