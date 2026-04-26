Joven de 20 años asesinado a balazos en Tejarcillos de Alajuelita

El homicidio ocurrió en el sector de Tejarcillos, en Alajuelita, donde el joven fue hallado sin vida.

Un hombre de apellido Talavera, de 20 años y nacionalidad nicaragüense, fue asesinado a balazos la noche de este sábado en el sector de Tejarcillos, en San Felipe de Alajuelita, según informó el Organismo de Investigación Judicial (OIJ).

De acuerdo con el reporte preliminar, el hecho ocurrió pasadas las 9 p. m., cuando vecinos de la zona alertaron sobre detonaciones en vía pública. Minutos después, el joven fue encontrado sin vida en el sitio.

El cuerpo presentaba múltiples heridas por proyectil de arma de fuego en la espalda.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ de San José se trasladaron al lugar, donde realizaron el levantamiento del cuerpo, que fue remitido a la Morgue Judicial para la respectiva autopsia.

En la escena también se recolectaron indicios balísticos, los cuales fueron enviados a los laboratorios forenses para su análisis.

El OIJ mantiene el caso en investigación.