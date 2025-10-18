Hallan caja sospechosa de contener municiones frente a estación de Bomberos en Pavas

La mañana de este viernes se reportó el hallazgo de una caja metálica, característica de almacenaje de municiones, a la entrada de la estación de bomberos de Pavas, según autoridades de Bomberos.

Ante la situación, se activó el protocolo de seguridad correspondiente. Unidades especializadas de Bomberos realizaron la evacuación del área y establecieron un perímetro, para resguardar tanto a vehículos como a personas. La intervención se coordinó con la Unidad de Intervención Especial (UEI), el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y el Ministerio de Seguridad Pública.

La caja y su contenido fueron retirados de manera segura y trasladados a un dispositivo especializado para su manejo adecuado, garantizando la seguridad de los presentes y la zona.