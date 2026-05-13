Sucesos

Hallan a mujer sin vida dentro de un río junto a motocicleta en Pococí

Una mujer de 30 años viajaba en motocicleta y habría caído desde un puente sin barandas

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Por Yucsiany Salazar
La Cruz Roja se hizo presente en el lugar para atender la emergencia.
La Cruz Roja se hizo presente en el lugar para atender la emergencia. (Cortesía/Suministrada por Reiner Montero)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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