Hallan a mujer sin vida dentro de un río junto a motocicleta en Pococí

La Cruz Roja se hizo presente en el lugar para atender la emergencia.

Una mujer de aproximadamente 30 años fue hallada sin vida la mañana de este miércoles en un río ubicado en La Rita de Pococí, Limón.

El hallazgo se produjo en la comunidad de Jardín, luego de que vecinos que transitaban por un puente vieron el cuerpo de la víctima flotando junto a una motocicleta en el cauce.

Según informaron fuentes policiales, la mujer se encontraba sobre el vehículo, el cual quedó trabado contra una estructura en el fondo del río.

La Cruz Roja Costarricense recibió el reporte sobre un presunto vuelco de motocicleta a las 5:53 a. m. de este miércoles 13 de mayo.

Al llegar al sitio, los socorristas confirmaron que la víctima presentaba múltiples traumas (golpes) y se encontraba sin signos vitales, por lo que fue declarada fallecida en el lugar.

El suceso ocurrió en las cercanías de un puente de concreto, de unos cuatro metros de ancho, que no cuenta con barandas de protección.

Las circunstancias exactas del accidente quedaron bajo investigación de las autoridades judiciales. Por el momento, se desconoce la identidad de la víctima.

*Colaboró en esta información, el corresponsal Reiner Montero.