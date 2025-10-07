Sucesos

H Solís impugnará condena por muerte de menor en obra vial: ‘No se atribuye acto indebido a la empresa’

Un Tribunal condenó tanto al Conavi como a la constructora

EscucharEscuchar
Por Sebastián Sánchez
La constructora H Solís anunció que impugnará la condena civil que le impuso el Tribunal Penal de Alajuela por la muerte de un joven de 17 años, quien falleció decapitado mientras trabajaba en una obra vial adjudicada a esta compañía en el 2018.
El accidente ocurrió en una obra vial adjudicada a H Solís por el Conavi. (Rafael Pacheco Granados)







boton de WhatsApp Group
Únase al canal de La Nación en WhatsApp
H SolísConaviCondena civil
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.