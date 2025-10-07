H Solís impugnará condena por muerte de menor en obra vial: ‘No se atribuye acto indebido a la empresa’

El accidente ocurrió en una obra vial adjudicada a H Solís por el Conavi.

La constructora H Solís anunció que impugnará la condena civil que le impuso el Tribunal Penal de Alajuela por la muerte de un joven de 17 años, quien falleció decapitado en el 2018 mientras trabajaba en una obra vial adjudicada a esta compañía por el Conavi.

Deberán pagar una indemnización a los padres de la víctima tanto la empresa como el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y dos personas de apellidos Madrigal y Sancho. A la vez, el Tribunal absolvió a estos dos últimos del delito de homicidio culposo en perjuicio del menor, por dudas.

Roberto Acosta, representante de H Solís, afirmó que analizarán la sentencia completa una vez que sea notificada.

“Por un lado, declara que los imputados (empresarios subcontratados por mi representada y patronos directos de la víctima) no cometieron ninguna conducta reprochable, pero por otro condena civilmente a los imputados y solidariamente al Conavi y a H Solís por la teoría del riesgo. No se atribuye acto indebido ni omisión por parte H Solís. Vamos a trabajar en la impugnación. Demostramos ya en juicio no tener relación alguna con la víctima ni con el accidente”, argumentó.

Este caso ocurrió en marzo del 2018, cuando al menor se le ordenó manipular una tanqueta de fabricación casera, sin manómetro, para suavizar emulsión asfáltica. Al parecer, laboraba sin póliza ni seguro social.

Como ese día la máquina no tenía cilindro de gas, le habrían indicado que debía encenderla con una tea, pero la tanqueta explotó y decapitó al joven en el sitio, según argumentó la representación legal de la familia afectada.

En consecuencia, este 6 de octubre, el Tribunal condenó a los acusados civiles a pagar:

-Daño material: en este caso, los jueces no definieron un monto, sino que sentenciaron en “abstracto”; esto significa que será en otro proceso donde se decida lo que les corresponde pagar.

-Daño moral: un total de ¢120 millones e intereses.

-Costas personales y procesales: el monto es de ¢16 millones e intereses.