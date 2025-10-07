El País

Condenan al Conavi y a H Solís por muerte de joven decapitado en obra vial

Deberán pagar indemnización

Por Sebastián Sánchez
El Tribunal del Primer Circuito Judicial de Alajuela condenó civilmente a la empresa Hernán Solís, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a otras dos personas por la muerte de un menor de 17 años en un accidente laboral.
H Solís realizaba una obra para el Conavi cuando ocurrió el accidente. (Rafael Pacheco Granados)







ConaviH Solísaccidente laboralcondenatribunal
Sebastián Sánchez

Sebastián Sánchez

Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

