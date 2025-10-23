Sucesos

Guardaparques relata cómo sobrevivió 9 horas en el fondo de un barranco de isla del Coco, luego de sufrir caída

Funcionario del Sinac de 53 años sufrió fracturas y una lesión en la columna

Por Christian Montero
Mynor Zúñiga Siles, en Hospital del Trauma
Minor Zúñiga Siles se recupera en el Hospital del Trauma. Para los médicos, que esté vivo en algo muy cercano a un milagro, dada la gravedad de las lesiones. (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







Christian Montero

Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

