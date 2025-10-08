Guardaparque cae en precipicio de 40 metros en la Isla del Coco; despliegan intensa operación de rescate

Una intensa operación de rescate se mantiene activa en el Parque Nacional Isla del Coco, luego de que un guardaparque cayera por un precipicio de aproximadamente 40 metros en una zona de difícil acceso, cerca del cerro Yglesias.

El accidente ocurrió la mañana del martes 7 de octubre, cuando el funcionario se encontraba junto a otro compañero. Este último tuvo que caminar cerca de dos horas hasta un punto con cobertura de radio para reportar la emergencia a la Estación de Bahía Wafer.

Tras recibir la alerta, un equipo conformado por dos paramédicos del Cuerpo de Bomberos y dos guardaparques se desplazó al sitio, pero debido a la complejidad del terreno y la falta de luz, la extracción del herido se pospuso para este miércoles.

Hoy, se confirmó que el guardaparque se encuentra con golpes significativos y dolor generalizado, pero consciente y estable. Las labores de rescate enfrentan condiciones extremas debido a la topografía montañosa y húmeda del lugar.

En apoyo a la operación, una embarcación del Servicio Nacional de Guardacostas zarpó desde Golfito al mediodía de este miércoles con destino a la Isla del Coco, en un viaje estimado de 25 horas. A bordo viajan personal médico, funcionarios del ACMC, un equipo de drones del Servicio de Vigilancia Aérea y dos paramédicos adicionales del Cuerpo de Bomberos.

Parte de la isla del Coco. Foto:

Además, se coordinó el traslado aéreo de refuerzos y suministros médicos desde el aeropuerto Juan Santamaría hacia Golfito, para luego ser embarcados rumbo a la isla. Un nuevo grupo de guardaparques también se movilizó al sitio con insumos médicos, alimentos y ropa seca, con el fin de asistir al equipo que permanece en la montaña.

Una vez que el funcionario sea trasladado hasta la base de Bahía Wafer, será evacuado para recibir atención médica en un centro hospitalario.