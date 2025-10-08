Sucesos

Guardaparque cae en precipicio de 40 metros en la Isla del Coco; despliegan intensa operación de rescate

Hecho ocurrió el martes

Por Sebastián Sánchez
Una intensa operación de rescate se mantiene activa en el Parque Nacional Isla del Coco, luego que un guardaparque cayera por un precipicio de aproximadamente 40 metros en una zona de difícil acceso, cerca del Cerro Yglesias.
Ya se movilizaron equipos de rescate hacia la isla del Coco (imagen ilustrativa). Foto: (Bomberos Costa Rica /Bomberos)







Periodista de últimas horas, sucesos e internacionales. Estudiante de Comunicación Colectiva con énfasis en Periodismo y bachiller en Derecho por la Universidad de Costa Rica. En 2025, recibió el premio Pbro. Armando Alfaro Paniagua del Colegio de Periodistas.

