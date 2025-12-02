Grupo usó sitio web para adquirir electrodomésticos a nombre de adultos mayores

Decenas de víctimas, en su mayoría adultos mayores, creían que estaban participando en una entrega de ayuda alimentaria; sin embargo, detrás de esa aparente generosidad se escondían delincuentes que usaban sus datos personales para tramitar créditos mediante una página web.

La plataforma utilizada por los estafadores se llama Emma, un sistema para pagar, por cuotas, electrodomésticos y otros artículos en tiendas de Costa Rica.

Este martes la organización delictiva fue desarticulada por la Policía. Agentes de la Sección Especializada Contra las Estafas y el Fraude Registral del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) ejecutaron cinco allanamientos —cuatro en Alajuelita y uno en Desamparados— contra la estructura que afectó al menos a 141 personas y habría provocado un perjuicio económico superior a los ¢55 millones. Tras las acciones fueron detenidos tres sospechosos.

Juan Pablo Calvo, de la Oficina de Planes y Operaciones del OIJ, explicó el modus operandi de los delincuentes: “Esta organización se dedicaba a contactar en su gran mayoría adultos mayores, los cuales eran citados presuntamente en una vivienda en Desamparados, donde les ofrecían algún tipo de ayuda en especie, en este caso, algún tipo de diario”.

El engaño estaba bien estructurado. Una vez que las víctimas llegaban al inmueble en Desamparados, los estafadores les solicitaban fotografías de su cédula de identidad a cambio de los víveres prometidos y ahí estaba la trampa, pues les pedían tomarse una selfie sosteniendo el documento debajo de la barbilla.

Con las imágenes de la cédula por ambos lados y la fotografía tipo selfie, los delincuentes contaban con todos los requisitos que solicita la plataforma digital de préstamos para verificar la identidad de los solicitantes. De esta forma, tramitaban créditos personales que nunca fueron autorizados por las víctimas reales.

“Una vez con toda esta información, presuntamente esta organización ingresaba a una plataforma de créditos personales y empezaron a generar un perjuicio económico a las víctimas”, detalló Calvo.

La Fiscalía Adjunta de Fraudes adelantó que solicitará medidas cautelares contra los tres detenidos, que habrían cometido numerosas estafas, entre noviembre de 2023 y junio de 2024.

Los imputados son de apellidos Sosa Acuña, Granados López y Bermúdez Durán, un cuarto hombre, apellidado Solís Acuña, quien es hermano de Sosa, también es investigado por estos hechos, este sujeto se encuentra privado de libertad por otra causa, según reportó el Ministerio Público.

El OIJ informó de que a los imputados les decomisaron algunos electrodomésticos que, se sospecha, fueron adquiridos mediante este tipo de engaño.

Este es uno de los timos más recientes que ataca la Policía Judicial, aunque otras modalidades siguen con incidencia alta. Ese es el caso del ardid del falso empleador, en donde los delincuentes piden a los afectados llenar formularios para obtener un empleo. También usan la modalidad de falso comprobante de Sinpe en la compra y venta de celulares, electrodomésticos y otros productos.

Las autoridades recuerdan a la población estar más alerta en esta época del año, cuando circula más dinero en la calle debido al pago de aguinaldos, lo cual quiere ser aprovechado por los ciberdelincuentes para sustraerle el dinero.