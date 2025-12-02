Sucesos

Grupo usó sitio web para adquirir electrodomésticos a nombre de adultos mayores

Al menos 141 personas se vieron afectadas por más de ¢55 millones

Por Christian Montero
Agentes del OIJ detuvieron a tres sospechosos de estafar a adultos mayores mediante una reconocida página web.
Agentes del OIJ detuvieron a tres sospechosos de estafar a adultos mayores mediante una reconocida página web. (Foto: cortesía/Foto: cortesía OIJ)







Christian Montero

Bachiller en Periodismo y licenciado en Comunicación de Mercadeo. Tiene 20 años de experiencia en sucesos, temas judiciales, seguridad y desastres. Cubrió el terremoto de Cinchona, juicios contra expresidentes y fraudes electrónicos. Ganó el Premio ESET 2022 en Seguridad Informática.

