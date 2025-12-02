OIJ busca a sospechosos de ejecutar estafas con créditos para compra de electrodomésticos

Agentes del OIJ desarrollan varios allanamientos, la mañana de este martes, para desarticular una supuesta banda dedicada a estafas informáticas. (Imagen con fines de ilustración). Foto:

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) desarrolla, la mañana de este martes, al menos cinco allanamientos para detener a los sospechosos de integrar una banda dedicada a estafar a personas con créditos y compras de electrodomésticos que nunca hicieron.

Las diligencias iniciaron a las 6 a. m., son lideradas por la sección de Fraudes del OIJ y se realizan en la casa de uno de los principales cabecillas de esta supuesta organización criminal en El Llano, en Alajuelita.

El sospechoso es un conductor de plataformas digitales, quien junto con otros de los detenidos se dedicaban a recolectar datos de terceras personas, para luego pedir los créditos en reconocidas cadenas de venta de electrodomésticos.

Modo de operar

Según la investigación del caso, los sospechosos recorrían comunidades, como Los Guido en Desamparados, y hacían creer a las personas que eran funcionarios de una organización sin fines de lucro interesada en otorgarles un diario con alimentos básicos.

Para tal fin, pedían a las víctimas —en su mayoría adultos mayores—, datos personales como el nombre completo, el número de cédula y el número de teléfono. Posteriormente, los contactaban para decirles que enviaran una foto, tipo selfie, para completar los trámites.

Con esos datos, los sospechosos luego ingresaban a un sitio web donde se solicitan créditos para adquirir electrodomésticos y esa deuda quedaba a nombre de las personas estafadas.

Con los allanamientos de este martes, la Policía Judicial pretende no solo detener a los presuntos miembros de esta banda, sino también decomisar evidencia como documentación, celulares, computadoras u otros dispositivos electrónicos usados para solicitar los aparentes préstamos fraudulentos.