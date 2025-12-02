Sucesos

OIJ busca a sospechosos de ejecutar estafas con créditos para compra de electrodomésticos

Víctimas, principalmente adultos mayores, quedaban con deudas por varios miles de colones en reconocidas cadenas de electrodomésticos

Por Christian Montero
Allanamientos en Limón, mayor operativo en la historia del OIJ
Agentes del OIJ desarrollan varios allanamientos, la mañana de este martes, para desarticular una supuesta banda dedicada a estafas informáticas. (Imagen con fines de ilustración). Foto: (Rafael Pacheco Granados/Rafael Pacheco Granados)







