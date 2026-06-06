Grupo armado asalta centro comercial de Guápiles tras amarrar y encerrar a guardas de seguridad

Las autoridades investigan el ingreso de un grupo armado que redujo a los guardas de seguridad y causó daños en varios locales comerciales.

Un grupo de entre cuatro y seis hombres armados irrumpió durante la madrugada de este sábado en un reconocido centro comercial ubicado en Guápiles, sobre la ruta 32, y provocó daños en varios locales comerciales, según confirmó el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con reportes preliminares, los sospechosos llegaron al sitio pocos minutos después de las 2 a. m. y atacaron a golpes a los oficiales de seguridad que se encontraban en distintos puntos del complejo.

Tras someterlos, los delincuentes los encerraron y amarraron, lo que les permitió desplazarse por las instalaciones libremente.

Mientras una parte del grupo rompía puertas de vidrio para ingresar a varios restaurantes de comida rápida, otros sospechosos accedían a diferentes establecimientos a través de los techos utilizando equipo especializado, indicó una fuente cercana al caso.

Además, una vez dentro de algunos establecimientos, destruyeron sistemas de videovigilancia y se llevaron los dispositivos de almacenamiento de imágenes.

Los guardas lograron liberarse cerca de las 5:45 a. m. y alertaron a las autoridades sobre lo ocurrido.

Oficiales de la Fuerza Pública de Pococí se presentaron al lugar, confirmaron el incidente y coordinaron la intervención de agentes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) de Guápiles, que quedó a cargo de la investigación.

De acuerdo con información preliminar, los sospechosos también sustrajeron equipos de trabajo pertenecientes a los guardas de seguridad. Hasta el momento, las autoridades no han determinado el monto total de las pérdidas.

Las autoridades también investigan las posibles rutas de escape utilizada por el grupo criminal. Versiones preliminares indican que un vehículo los esperaba en las cercanías para facilitar la huida.