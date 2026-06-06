Sucesos

Grupo armado asalta centro comercial de Guápiles tras amarrar y encerrar a guardas de seguridad

Sujetos ingresaron durante la madrugada, redujeron al personal de vigilancia y causaron daños en varios locales comerciales

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Por Corresponsal, Reiner Montero y Cristian Mora
Grupo armado ataca centro comercial en guapiles
Las autoridades investigan el ingreso de un grupo armado que redujo a los guardas de seguridad y causó daños en varios locales comerciales. (Reiner Montero/Cortesía)







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GuápilesGrupo armadoAsalto a centro comercial
Cristian Mora

Cristian Mora

Bachiller en Periodismo por la Universidad de Costa Rica y estudiante de la Licenciatura en Comunicación Estratégica en esa misma universidad. Interesado en contar historias que dejan huella.

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