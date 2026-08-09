Gatilleros ingresan a casa y asesinan a balazos a hombre de 47 años en Turrialba

Un hombre de apellido Trejos, de 47 años, murió luego de ser atacado a balazos dentro de su vivienda en Aquiares, Santa Rosa de Turrialba, Cartago.

El hecho ocurrió cerca de la medianoche de este domingo.

De acuerdo con la información preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), varios sujetos ingresaron violentamente a la casa de la víctima, le dispararon en varias ocasiones y posteriormente huyeron del lugar.

El hombre sufrió heridas de bala en la cabeza, espalda, abdomen y pecho.

Debido a la gravedad de las lesiones, Trejos fue declarado fallecido en el sitio.