Gatillero ingresó caminando a propiedad privada para asesinar a hombre

Un hombre de apellido Calvo fue la víctima mortal de un ataque armado en Siquirres. (Imagen con fines ilustrativos)

Un hombre de apellido Calvo, de 35 años, fue asesinado a pocos metros de su vivienda, dentro de una propiedad privada en el barrio Tobías Vaglio, en Siquirres, Limón, la noche del viernes.

Según el reporte preliminar del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), Calvo estaba reunido con otro hombre alrededor de las 9 p. m. cuando un sujeto ingresó caminando a la propiedad y le disparó en varias ocasiones.

Calvo falleció en el lugar a causa de las heridas de bala. Por su parte, el atacante huyó corriendo del sitio y aún no ha sido identificado.

Agentes del OIJ de Siquirres atendieron la escena y recolectaron indicios balísticos. Además, llevaron a cabo el levantamiento del cuerpo para trasladarlo a la Morgue Judicial e iniciaron las pesquisas para esclarecer el homicidio.