Asesinan a un hombre en las afueras de un parque infantil

La víctima estaba en las afueras de un parque infantil cuando recibió el ataque.

En las afueras de un parque infantil y una cancha de baloncesto, a pocos metros de la malla que separa el complejo de la vía pública, un hombre fue acribillado la tarde del viernes en Los Guido, en Desamparados.

La víctima fue identificada con el apellido Montes, de 41 años, y falleció en el sitio tras recibir impactos de bala en la cabeza y en los brazos.

De acuerdo con el Organismo de Investigación Judicial (OIJ), los hechos ocurrieron a las 2 p. m. del viernes, cuando Montes compartía con varias personas en las afueras del parque. Se presume que una motocicleta se acercó al grupo y que el acompañante descendió armado.

El sospechoso disparó en varias ocasiones y posteriormente huyó del lugar en la misma moto.

Agentes de la Sección de Inspecciones Oculares y Recolección de Indicios del OIJ se presentaron en el sitio para buscar pruebas y llevar a cabo el levantamiento del cuerpo. Montes fue trasladado a la Morgue Judicial, donde se le practicará la autopsia.

El caso permanece en investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables del ataque.