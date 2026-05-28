Sucesos

Funcionario de aduanas del aeropuerto Daniel Oduber habría cobrado $200 a turista para entregarle el equipaje

Un funcionario de aduanas del aeropuerto fue suspendido por cuatro meses mientras se lleva a cabo la investigación

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Por Yucsiany Salazar
No todos los equipajes de mano logran encontrar espacio en la cabina. Por eso, es común que miembros de las aerolíneas ofrezcan a los pasajeros facturar su equipaje sin costo adicional antes de abordar.
Funcionario del aeropuerto Daniel Oduber fue suspendido por supuesto cobro indebido a turista a cambio de entregarle su equipaje. (Shutterstock/Shutterstock)







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Yucsiany Salazar Serrano

Yucsiany Salazar

Estudió en la Universidad Internacional de las Américas (UIA). Con experiencia en periodismo digital, manejo de redes sociales y producción de contenido audiovisual.

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