Funcionario de aduanas del aeropuerto Daniel Oduber habría cobrado $200 a turista para entregarle el equipaje

Funcionario del aeropuerto Daniel Oduber fue suspendido por supuesto cobro indebido a turista a cambio de entregarle su equipaje.

Un hombre de apellido Chavarría, funcionario de aduanas en el aeropuerto Daniel Oduber, en Guanacaste, fue suspendido de su cargo por cuatro meses al ser sospechoso de cobrarle $200 a un turista extranjero a cambio de entregarle su equipaje.

Según informó la Fiscalía de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), al sujeto se le investiga por el presunto delito de concusión, el cual ocurre cuando un funcionario público, abusando de su calidad o de sus funciones, obliga o induce a alguien a dar o prometer un bien o un beneficio patrimonial para sí o para un tercero, de forma indebida, según el artículo 355 del Código Penal.

En apariencia, el pasado martes 26 de mayo, Chavarría le hizo creer a un turista extranjero que debía pagar un impuesto por $200 (aproximadamente ¢90.762 al tipo de cambio actual) para poder retirar el equipaje.

Cuando la víctima le entregó el dinero, el funcionario de aduanas le habría dicho que lo hiciera discretamente, para que las cámaras de seguridad no lo detectaran.

Luego de que la situación llegó a la Fiscalía, las pruebas demostraron que las maletas estaban libres de impuesto, ya que no superaban el límite permitido por la ley.

El caso se investiga bajo el expediente 26-000020-1955-PE. La medida cautelar de suspensión del cargo fue ordenada por el Juzgado Penal de Hacienda y de la Función Pública este miércoles 27 de mayo.