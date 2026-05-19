El País

Terminal para vuelos privados, nuevo VIP y más espacio para aviones: así será la millonaria expansión del aeropuerto de Liberia

Terminal aérea superó récords de visitación en primer trimestre del año y se prepara para recibir más viajeros de clase alta

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Por Patricia Recio
Liberia,,Costa,Rica,-23,Mar,2019-,View,Of,The,Aeropuerto
El aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió 798.000 pasajeros durante el primer trimestre del 2026. Esta cifra supera en un 12% la del mismo periodo del año pasado. (Shutterstock)







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Aeropuerto LiberiaDaniel OduberVuelos Privados
Patricia Recio

Patricia Recio

Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.

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