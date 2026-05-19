Terminal para vuelos privados, nuevo VIP y más espacio para aviones: así será la millonaria expansión del aeropuerto de Liberia

El aeropuerto Daniel Oduber, ubicado en Liberia, recibió 798.000 pasajeros durante el primer trimestre del 2026. Esta cifra supera en un 12% la del mismo periodo del año pasado.

Tras registrar un primer trimestre catalogado como un “hito” en tráfico de pasajeros y a cuatro años de que finalice la concesión, el gestor del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, alista una serie de obras de expansión que superarían los $6 millones al año. Mientras, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) prepara una ampliación en la parte aérea por un monto similar.

Según datos de Coriport, empresa a cargo de la terminal guanacasteca, en los primeros tres meses de este año ingresaron más de 798.000 pasajeros por ese puerto aéreo, un incremento de 12% respecto al mismo periodo del año pasado.

Terminal de lujo para vuelos privados

El récord de ingresos en un solo día se registró el pasado 21 de marzo, cuando se contabilizaron 15.000 movimientos. Además, el gestor reportó que la conectividad doméstica también aumentó en un 25% respecto al año pasado.

El gerente de Coriport, César Jaramillo, indicó a La Nación que las rutas aéreas hacia ese destino siguen aumentando. Por ejemplo, a partir de octubre se sumaría el primer vuelo directo de la aerolínea polaca LOT, que operará servicios chárter desde Varsovia y Katowice.

Además, se incorporaría una nueva ruta de Air Canada desde Vancouver para la próxima temporada alta y la línea aérea Porter ampliará el servicio desde Toronto, el cual solo estaba disponible en la temporada alta y ahora se mantendría todo el año.

Obras en detalle

La nueva terminal para vuelos privados será financiada y operada por Signature Aviation. (Guanacaste Ae/Guanacaste Aeropuerto para LN.)

Entre las obras contempladas en el plan de desarrollo se encuentra la apertura de un nuevo VIP Lounge de 354m², el cual promete ofrecer “ambientes innovadores y de alta calidad” a los viajeros.

Adicionalmente, este año se habilitaría la nueva Terminal de Aviación General y de Negocios (GBAT), que será financiada y operada por la empresa Signature Aviation. Dicha área incluirá:

Una sala VIP privada.

Salón de conferencias exclusivo.

Acceso directo de la terminal a la rampa, con lo cual se evitaría el contacto con el flujo de pasajeros comerciales del resto del aeropuerto.

se evitaría el contacto con el flujo de pasajeros comerciales del resto del aeropuerto. Servicios de aduanas y migración para la atención exclusiva de vuelos privados .

Zona cubierta para el acceso de los vehículos y estaciones de carga para carros eléctricos.

y estaciones de carga para carros eléctricos. Se estima que ese nuevo espacio estaría habilitado este mismo año.

A esa infraestructura se suma una mejora en la superficie y la incorporación de control de acceso al estacionamiento P4, en un área de 7.112 m², con lo cual se ampliará 160 espacios para vehículos particulares y 70 para motocicletas.

Como parte de esas labores se construirá una pasarela techada para peatones desde el estacionamiento y se trasladará la terminal de buses de transporte público terrestre para ordenar el flujo vehicular.

En lo que respecta a las salas de abordaje, Coriport indicó a este diario que se incorporarán 332 m² adicionales en la sala 5, ubicada en el primer piso. Además, habrá una renovación de las escaleras eléctricas y ascensores, y se contempla la ampliación del carrusel de equipaje.

“Estamos previendo un crecimiento bastante fuerte, no solo el que ya tuvimos, sino lo que falta del año, porque estamos con una cuestión de atracción de inversión de rutas que incluso nos están llegando en temporada baja. Eso es muy bueno porque tiene efectos económicos y sociales importantes”, agregó Jaramillo.

Señaló que la aviación ejecutiva es uno de los mercados que más está creciendo, de ahí la importancia de desarrollar obras como la citada, pues a su criterio se alinean a las expectativas de turismo en el país que han variado hacia estadías largas con gasto más amplio.

Además de esas obras en el edificio terminal, el ministro de Obras Públicas y Transportes, Efraím Zeledón, anunció que ya recibieron el refrendo de la Contraloría General de la República para contratar la ampliación de la plataforma de vuelos privados, cuyas obras arrancarían a finales de junio.

Se trata de una obra de más de $6 millones que incluye la expansión de 20.000 m² de espacio para estacionamiento de aeronaves privadas, con lo cual se aumentaría la capacidad para la atención de vuelos, al permitir el estacionamiento de hasta cuatro aviones comerciales simultáneamente y entre 10 y 15 privados.

De acuerdo con Zeledón, en una siguiente fase se sacaría a licitación la calle de rodaje, paralela a la pista, la cual permitirá mejorar la operación, ya que los aviones no tendrían que entrar y salir por la misma pista. Lo anterior aumentaría la capacidad de recibir vuelos y extendería la vida útil de la pista recién rehabilitada.

La expansión incluye 332 m² adicionales en salas de abordaje. (Guanacaste /Guanacaste Aeropuerto)

Actualmente, el Daniel Oduber opera solo de 6 a. m. a 9 p. m. Ya en el pasado el concesionario había advertido de la necesidad de ampliar esa operación a fin de aumentar la capacidad de atracción de vuelos.

Sin embargo, ese plan no ha registrado avances desde antes de la pandemia, cuando las autoridades de ese entonces reconocían la necesidad de articular instituciones como la Dirección General de Migración y Extranjería, Servicio Nacional de Aduanas y la Dirección General de Aviación Civil, junto con el mismo concesionario, a fin de determinar la posibilidad de hacerle frente a un incremento en la jornada de servicio.

La Nación consultó a Aviación Civil y a Coriport si en la actualidad existen gestiones para ampliar el horario de operación del aeropuerto, pero al cierre de esta publicación no se obtuvo respuesta.

Futura concesión

La concesión mediante la cual opera Coriport vence en el 2030, por lo que paralelo al plan maestro que se desarrolla actualmente, las autoridades deben iniciar el proceso para sacar a licitación la nueva operación.

Uno de los principales cambios que traería esa futura contratación es que la concesión se otorgaría tanto para la gestión de la terminal aérea como del campo aéreo. Actualmente, Coriport solo tiene a su cargo las inversiones y el mantenimiento de la edificación.

La pista del aeropuerto Daniel Oduber, en Liberia, requirió de una contratación de emergencia, que derivó en una causa penal que se encuentra en trámite.

El jerarca del MOPT aseveró que fue un “error histórico” el haber concesionado en esa forma, de ahí que adelantó la nueva modalidad.

Sostuvo que haber contado con un modelo similar al que opera en el aeropuerto Juan Santamaría, en Alajuela, habría evitado la necesidad de la contratación por emergencia para reparar la pista de la terminal de Liberia en el 2024.

El gerente de Coriport adelantó que la firma que representa estaría interesada en participar en ese futuro proceso, siguiendo esas condiciones.