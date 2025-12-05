Fuerza Pública lamenta fallecimiento de oficial tras accidente de tránsito en San Carlos

La Fuerza Pública lamentó el fallecimiento de un oficial en San Carlos.

La Fuerza Pública lamentó el fallecimiento del sargento José Rafael Navarro Araya, de la delegación de La Fortuna, San Carlos, tras un aparatoso accidente de tránsito en la ruta 35, en Florencia de ese cantón alajuelense.

Navarro, de 63 años, falleció este viernes tras perder el control de su vehículo y colisionar de manera frontal contra otro vehículo, perteneciente a la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE), cuyo conductor, de apellido Guzmán, resultó ileso.

La Fuerza Pública indicó que el recuerdo permanecerá en los corazones de los miembros del cuerpo policial, al tiempo que envió un abrazo de paz y fortaleza a los seres queridos del oficial.

Un oficial de Fuerza Pública falleció tras aparatoso accidente de tránsito en Florencia de San Carlos. (Edgar Chinchilla/Cortesía)

Navarro, quien en apariencia se encontraba en su día libre, falleció en el lugar. Según la información preliminar de la oficial de Tránsito, Patricia Trejos, el oficial era jefe de la Fuerza de Tarea de la Fuerza Pública en La Fortuna de San Carlos.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se presentó en el sitio para levantar el cuerpo y trasladarlo a la Morgue Judicial.