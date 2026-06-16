Fuerza Pública interviene cuarterías clandestinas en la frontera norte y detiene a 36 presuntos oreros

La Fuerza Pública y la Policía de Migración detuvieron a 36 presuntos oreros nicaragüenses en cuarterías clandestinas en Llano Verde.

La Fuerza Pública y la Policía de Migración intervinieron aproximadamente 20 cuarterías clandestinas en Llano Verde, distrito cercano a la frontera norte. Las autoridades aprehendieron a 36 presuntos oreros de nacionalidad nicaragüense, según informó el Ministerio de Seguridad Pública.

De acuerdo con el ente de seguridad, la acción policial se ejecutó durante la madrugada de este lunes con el objetivo de combatir la minería ilegal y otras actividades ilícitas en la zona limítrofe.

Los oficiales a cargo de las intervenciones decomisaron diversos materiales y equipos que presuntamente se utilizaban para la práctica de la minería ilegal.

Entre el equipo incautado se encuentran tres plantas eléctricas, dos extensiones, dos sopladoras, cuatro rotomartillos, una manguera, dos alfombras para el procesamiento de oro y dos malacates.

La Unidad Canina de la Fuerza Pública brindó apoyo durante la ejecución de los operativos en los inmuebles. Durante las inspecciones, un perro especializado en la detección de drogas marcó de forma positiva uno de los establecimientos intervenidos.

Las autoridades informaron que no se localizaron sustancias ilícitas destinadas a la venta. Sin embargo, la policía cuenta con indicios de que este tipo de cuarterías clandestinas son utilizadas de forma frecuente para el consumo de drogas por parte de algunos de los oreros que operan en el sitio.