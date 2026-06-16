Sucesos

Fuerza Pública interviene cuarterías clandestinas en la frontera norte y detiene a 36 presuntos oreros

Policía de Migración y Fuerza Pública intervinieron los locales durante la madrugada y decomisaron equipos presuntamente para la minería ilegal

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Por Marianela Arias Vilchez
La Fuerza Pública y la Policía de Migración detuvieron a 36 presuntos oreros nicaragüenses en cuarterías clandestinas en Llano Verde.
La Fuerza Pública y la Policía de Migración detuvieron a 36 presuntos oreros nicaragüenses en cuarterías clandestinas en Llano Verde. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







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Marianela Arias Vilchez

Marianela Arias Vilchez

Estudiante de Comunicación con énfasis en Periodismo en la Universidad de Costa Rica. Interesada en el uso de la inteligencia artificial en las salas de redacción. Con experiencia en temas científicos, tecnológicos y de bienestar.

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