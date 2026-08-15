Sucesos

Fuerza Pública detiene a dos sospechosos de asesinar a menor de 12 años en Orotina

Dos hombres fueron aprehendidos en Caldera de Esparza luego de un operativo desplegado tras el homicidio de un niño de 12 años en Mastate de Orotina

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Por Arianna Villalobos Solís
Hombre intentó asesinar a un oficial de Fuerza Pública en Alajuela.
Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en el homicidio de un niño de 12 años en Orotina. Fuerza Pública decomisó tres armas. (Alonso Tenorio/La Nación)







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Arianna Villalobos Solís

Arianna Villalobos Solís

Periodista de la sección de economía. Graduada en Derecho y en Ciencias de la Comunicación Colectiva, con énfasis en Periodismo, por la Universidad de Costa Rica. También formó parte de la sección de Política y del proyecto Doble Check.

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