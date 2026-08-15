Fuerza Pública detiene a dos sospechosos de asesinar a menor de 12 años en Orotina

Dos hombres fueron detenidos como sospechosos de participar en el homicidio de un niño de 12 años en Orotina. Fuerza Pública decomisó tres armas.

El Ministerio de Seguridad Pública (MSP) informó de que oficiales de la Fuerza Pública en Puntarenas aprehendieron a dos sospechosos este sábado de asesinar a un menor de 12 años la noche del viernes 14 de agosto en Mastate de Orotina, Alajuela.

El hecho fue reportado luego de que las autoridades recibieran una alerta sobre una persona herida de bala en la vía pública, quien habría sido seguida por dos sujetos que viajaban en una motocicleta.

A partir de la información recibida, oficiales de las direcciones regionales de Puntarenas y Alajuela desplegaron un operativo de búsqueda en los alrededores para localizar a los sospechosos.

Como resultado, en Caldera de Esparza, los policías ubicaron a cuatro hombres que viajaban en dos motocicletas. Los sujetos fueron identificados con los apellidos Castro, Morera, Vega y Zapata.

Durante la intervención, las autoridades decomisaron un arma de fuego, un arma menos letal y un cuchillo. Los indicios quedaron a disposición de las autoridades judiciales para la investigación correspondiente.

Dos de los cuatro hombres fueron aprehendidos como sospechosos de participar en el homicidio.

El menor fue atendido por la Cruz Roja Costarricense pasadas las 9:30 p. m., pero ya no presentaba signos vitales. Los cruzrojistas reportaron que presentaba heridas de arma de fuego en el tórax y la cabeza.