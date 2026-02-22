Fuerza Pública detiene a cuatro personas y decomisa armas en Cartago

Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron armas, municiones y dispositivos alterados durante un operativo en Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago.

Un operativo de la Fuerza Pública en el sector de Vista Hermosa, en San Rafael de Oreamuno, Cartago, dejó como resultado la aprehensión de cuatro personas y el decomiso de armas de fuego, informó el Ministerio de Seguridad Pública.

La intervención se realizó como parte de las acciones policiales en zonas de “calientes”, donde los oficiales incautaron un arma larga y un arma corta, esta última con denuncia por robo.

Además, las autoridades decomisaron municiones de distintos calibres, entre ellas 177 proyectiles calibre 5.56 y 33 de 9 milímetros, así como dos dispositivos alterados

El subdirector de la Fuerza Pública de Cartago, José Pérez, afirmó que estos operativos forman parte de una estrategia permanente para reforzar el control territorial y combatir la criminalidad en sectores priorizados.

“Esta operación se mantiene de forma permanente en las zonas de interés policial, como parte del compromiso institucional de combatir la criminalidad y brindar mayor tranquilidad a la población”, señaló el jerarca.

Las autoridades indicaron que este tipo de intervenciones continuarán desarrollándose de forma sostenida en la provincia.