Fuerza Pública detiene a cuatro personas y decomisa armas en Cartago

Autoridades realizaron un operativo en un sector de interés policial en Oreamuno

Por Cristian Mora
Fuerza Pública Cartago
Oficiales de la Fuerza Pública decomisaron armas, municiones y dispositivos alterados durante un operativo en Vista Hermosa de Oreamuno, Cartago. (Ministerio de Seguridad Pública/Cortesía)







