Fuerza Pública decomisa 2.000 unidades de licor contrabandeado que iba para Limón

La Fuerza Pública interceptó un vehículo que transportaba licor de manera ilegal.

La Fuerza Pública de Limón decomisó este sábado 8 de noviembre un cargamento de casi 2.000 unidades de varios licores, los cuales habían sido introducidos al país de manera ilegal.

Los oficiales interceptaron el cargamento en el puesto de Tuba Creek, en el distrito del Valle La Estrella.

El cargamento era transportado en un vehículo que circulaba por la Ruta Nacional 36, procedente de Sixaola, Talamanca, en la frontera con Panamá, y que se dirigía hacia Limón.

Al ser sometido a una revisión, los oficiales descubrieron que los ocupantes del vehículo transportaban bebidas alcohólicas. Tras solicitarles la documentación correspondiente al pago de tributos, el acompañante del conductor admitió que no contaban con ellos.

LEA MÁS: Fuerza Pública decomisó más de 7.000 unidades de licor y 100.000 cigarrillos la semana anterior

El sujeto, de apellido Venegas, dijo ser el dueño de la mercancía y aseguró que todo el cargamento había sido adquirido en un almacén panameño. Los artículos tampoco contaban con el registro sanitario.

La Fuerza Pública entregó las bebidas decomisadas a la Policía de Control Fiscal para las diligencias correspondientes.