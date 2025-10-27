Fuerza Pública captura a hombres que se fugaron del Centro de Formación Juvenil Zurquí

El Ministerio de Justicia y Paz confirmó la captura de los dos hombres con orden de apremio corporal que se fugaron del Centro Juvenil Zurquí la tarde del domingo.

Se trata de dos sujetos identificados con los apellidos Salas Aguilar y Sáenz Ramírez.

A las 9:30 a. m. de este lunes, Justicia informó que uno de los hombres había sido capturado y que el otro fue localizado en su vivienda, la cual fue rodeada por la Policía para llevar a cabo la detención.

La fuga ocurrió alrededor de las 4:30 p. m. del domingo. Tras conocerse el hecho, se activaron las alertas, se coordinó con los cuerpos policiales y se ordenó una investigación interna para determinar posibles irregularidades.