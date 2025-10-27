Dos hombres se fugan del Centro de Formación Juvenil Zurquí

Los hombres que se fugaron tenían una orden de apremio corporal y prestaban servicio en el Centro Juvenil Zurquí. Foto:

Dos personas con una orden de apremio corporal, quienes prestaban servicio en el Centro Juvenil Zurquí se fugaron de ese recinto, la tarde de este domingo.

Se trata de dos sujetos identificados con los apellidos Salas Aguilar y Sáenz Ramírez.

De acuerdo con el Ministerio de Justicia y Paz, los hechos se habrían dado alrededor de las 4:30 p. m. y tras enterarse de la fuga, se activaron las alertas, se coordinó con cuerpos policiales y se ordenó una investigación interna para esclarecer eventuales irregularidades.