Fuertes vientos y mañanas frías en Costa Rica este viernes: tome nota de las zonas

Predominará el viento y el ambiente seco este viernes. Las temperaturas descenderán durante la madrugada, sobre todo en el Valle Central.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este viernes 23 de enero persistirá un bajo contenido de humedad en la atmósfera, lo que reducirá significativamente la posibilidad de lluvias en la mayoría del territorio nacional.

Durante la madrugada y primeras horas del día se presentarán temperaturas frías, especialmente en zonas montañosas del Valle Central y la zona norte. Esta condición estará acompañada por cielos despejados y un ambiente estable, producto de la escasa nubosidad.

El Valle Central mantendrá cielos mayormente despejados con vientos moderados. En San José, la temperatura mínima será de 15 °C y la máxima alcanzará los 24,3 °C, mientras que Alajuela tendrá una máxima de 28,9 °C. En Cartago, la mínima descenderá hasta 12,7 °C, una de las más frías del país.

El Pacífico Norte experimentará un ambiente soleado y ventoso durante todo el día. En Nicoya, la temperatura alcanzará los 35,2 °C, con una mínima de 19,4 °C.

El Pacífico Central se mantendrá con cielos poco nublados y ráfagas ocasionales en zonas montañosas. Parrita reportará temperaturas entre los 21,3 °C y los 31,1 °C, sin presencia de lluvias.

El Pacífico Sur tendrá condiciones similares, aunque con algo más de nubosidad en sectores altos. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21 °C y los 32,5 °C.

En la vertiente del Caribe, el IMN anticipó nubosidad ocasional y lluvias aisladas y de corta duración durante la madrugada y la mañana, sin acumulados significativos. Guápiles presentará temperaturas entre los 20,2 °C y los 28,8 °C, y en Limón los valores irán de 21,1 °C a 29,3 °C.

La zona norte tendrá cielos nublados por la mañana, pero despejados por la tarde. Ciudad Quesada alcanzará una mínima de 14,5 °C y una máxima de 25,5 °C.

En general, el IMN destacó que las ráfagas de viento se mantendrán moderadas a fuertes, y que no se prevén lluvias relevantes en el país, más allá de chubascos aislados en el Caribe durante la mañana.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:58 a. m. y se ocultará a las 5:38 p. m. La luna entrará en fase hacia cuarto creciente, con salida a las 9:24 a. m. y puesta a las 9:51 p. m.