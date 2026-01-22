Sucesos

Fuertes vientos y mañanas frías en Costa Rica este viernes: tome nota de las zonas

Viernes sin lluvias y con vientos fuertes en Costa Rica. IMN anticipó cielos despejados y temperaturas frías al amanecer, especialmente en zonas altas

Por Silvia Ureña Corrales
20/02/2024 Cartago. La neblina y el frío reina en la Ciudad de las Brumas. Las bajas temperaturas y fuerte viento las genera el empuje frío que atraviesa el país. Foto: Rafael Pacheco Granados
Predominará el viento y el ambiente seco este viernes. Las temperaturas descenderán durante la madrugada, sobre todo en el Valle Central. (Rafael Pacheco Granados)







