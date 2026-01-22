Estas fueron las temperaturas de la madrugada de este jueves: vea cómo estuvo en su cantón

Zonas altas como el Irazú y el Turrialba registraron temperaturas mínimas muy bajas durante enero, mientras el Valle Central también presentó madrugadas frías.

Durante la madrugada del jueves 22 de enero de 2026, varias zonas del país registraron temperaturas mínimas bajas, según datos del Instituto Meteorológico Nacional (IMN), con registros más fríos en sectores montañosos y volcánicos.

El valor más bajo se presentó en el volcán Irazú, en la región del Caribe Sur, donde el termómetro descendió hasta 2,1 °C, seguido por el volcán Turrialba, con 4 °C, y el volcán Poás, en la Zona Norte, con 6,8 °C.

En el Valle Central, varias estaciones reportaron temperaturas inferiores a los 10 °C, principalmente en sectores altos. Entre los registros más bajos destacaron Rancho Redondo de Goicoechea, con 7,4 °C, Cerro Cedral, con 7,7 °C, y La Unión de Cartago, con 8 °C.

Otras localidades del Valle Central como Ochomogo, Patio de Agua Coronado y Cerro Jucó, en Paraíso, también presentaron mínimas entre 8,1 °C y 11,1 °C, según el reporte preliminar del IMN.

En la región Caribe, las temperaturas mínimas oscilaron entre 11,5 °C y 19,8 °C, con valores más bajos en zonas montañosas como Juan Viñas y Turrialba, mientras que sectores como Puerto Vargas, en Cahuita, registraron temperaturas cercanas a los 20 °C.

El Pacífico Norte mostró un rango más amplio, con mínimas desde 16 °C en San Mateo hasta 25,3 °C en Palo Verde, mientras que en el Pacífico Sur los valores se ubicaron entre 13 °C en Altamira y 23,5 °C en Puerto Jiménez.