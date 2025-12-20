Sucesos

Fuertes vientos golpearán a Costa Rica este sábado: ráfagas de hasta 80 km/h

Vientos fuertes y cielos despejados predominarán este sábado en Costa Rica. IMN prevé ráfagas de hasta 80 km/h y baja probabilidad de lluvias

Por Silvia Ureña Corrales
Este domingo 2 de febrero, el buen tiempo y el viento sobre sectores montañosos en el norte del territorio marcaron la jornada. Fotografía: Juan Fernando Lara Salas.
El IMN pronostica vientos intensos y cielos mayormente despejados en Costa Rica este sábado, con baja probabilidad de lluvias en el país. (Juan Fernando Lara Salas/Juan Fernando Lara)







Periodista de Inteligencia Artificial. Graduada de Periodismo en la Universidad Internacional de las Américas y estudiante de la licenciatura en Comunicación y Mercadeo Digital en la Universidad Latina. Tiene experiencia en cobertura deportiva, motores y comercial. Le interesan la innovación digital y la inteligencia artificial en la comunicación.

