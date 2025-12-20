Fuertes vientos golpearán a Costa Rica este sábado: ráfagas de hasta 80 km/h

El IMN pronostica vientos intensos y cielos mayormente despejados en Costa Rica este sábado, con baja probabilidad de lluvias en el país.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) informó que este sábado 20 de diciembre el país experimentará un patrón de vientos fuertes y escasa nubosidad, especialmente en regiones como el Valle Central y el Pacífico Norte. Las velocidades del viento oscilarán entre 20 y 60 km/h, con valores máximos localizados entre 70 y 80 km/h en el norte de Guanacaste y en las cordilleras.

Según el informe, se mantendrán niveles bajos de humedad durante toda la jornada. Esto limitará el desarrollo de nubosidad significativa, por lo que la posibilidad de lluvias será baja en todo el territorio nacional. En la mañana, el cielo permanecerá con pocas nubes en la mayoría de las regiones. En horas de la tarde y noche, se prevé nubosidad parcial sin afectación mayor.

En el Valle Central, el cielo se presentará mayormente despejado y el ambiente se mantendrá seco y ventoso. San José registrará una temperatura mínima de 15,8 °C y una máxima de 23,5 °C.

En el Pacífico Norte, la jornada será calurosa y con cielos despejados. Liberia alcanzará una temperatura de 34,5 °C, mientras que la mínima será de 18,2 °C.

El Pacífico Central tendrá condiciones estables, con cielos despejados por la mañana y parcialmente nublados en la tarde. En Quepos se espera una temperatura mínima de 21 °C y una máxima de 32 °C. Para el Pacífico Sur, se anticipan cielos despejados durante la primera parte del día, con posibilidad de chubascos dispersos en la tarde. En Golfito, la temperatura oscilará entre los 21 °C y los 32 °C.

En el Caribe Norte se prevé nubosidad parcial sin lluvias relevantes. Guápiles tendrá una mínima de 22 °C y una máxima de 32 °C. En la zona norte, las condiciones serán similares, con nubosidad parcial durante todo el día. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 16 °C y una máxima de 25,6 °C.

El IMN reiteró que el patrón ventoso será el elemento más relevante de este sábado. Las ráfagas más intensas afectarán zonas abiertas y altas del país, principalmente en Guanacaste y las cordilleras.

Efemérides

En San José, la salida del sol será a las 5:48 a. m. y la puesta a las 5:20 p. m. La fase lunar avanzará hacia cuarto creciente.