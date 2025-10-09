Fuertes lluvias y tormentas impactarán este viernes a Costa Rica: estas serán las zonas más afectadas

El IMN anticipa un viernes lluvioso, con tormentas eléctricas en el Valle Central, el Pacífico y la zona norte.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) pronosticó que este viernes 10 de octubre de 2025 las condiciones del tiempo estarán dominadas por un patrón lluvioso en varias regiones del país, como resultado de la zona de convergencia intertropical y factores de inestabilidad en los niveles altos de la atmósfera.

Durante la mañana, el cielo permanecerá parcialmente nublado en la mayor parte del país, aunque se podrían presentar algunas lluvias aisladas en sectores costeros del Pacífico, especialmente en la provincia de Puntarenas.

Para la tarde y la noche, se espera un incremento en la nubosidad, acompañado por lluvias, aguaceros y tormentas eléctricas en regiones como el Valle Central, el Pacífico, la zona norte y las montañas del Caribe. Estas condiciones podrían mantenerse hasta horas de la noche, particularmente en la zona norte y el litoral pacífico.

En el Valle Central, el día iniciará con nubosidad parcial, pero en la tarde se anticipa cielo mayormente nublado con lluvias y tormenta eléctrica. San José presentará una temperatura mínima de 15 °C y una máxima de 30 °C.

El Pacífico Norte experimentará nubosidad parcial durante la mañana. En la tarde y noche se prevén aguaceros aislados y actividad eléctrica. En Bagaces, la temperatura descenderá a 20 °C durante la madrugada y alcanzará los 34 °C por la tarde.

En el Pacífico Central, la jornada estará marcada por nubosidad variable desde la madrugada. En la tarde, se registrarán lluvias y tormentas eléctricas, seguidas de precipitaciones nocturnas. Parrita presentará temperaturas entre los 23,8 °C y los 30,8 °C.

El Pacífico Sur tendrá condiciones nubladas durante la mayor parte del día, con posibilidad de lluvias desde la mañana en áreas costeras. En la tarde, aumentará la intensidad de los aguaceros y la actividad eléctrica. Golfito reportará una mínima de 22,3 °C y una máxima de 30,6 °C.

En el Caribe Norte, el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante todo el día. En horas de la tarde, se prevén aguaceros y tormentas eléctricas en sectores montañosos. Guápiles registrará temperaturas entre los 21,9 °C y los 32,5 °C.

El Caribe Sur presentará condiciones similares, con cielos parcialmente nublados en la mañana y lluvias en zonas montañosas en la tarde. En Sixaola, la temperatura mínima será de 22,4 °C y la máxima de 32,9 °C.

La zona norte mantendrá nubosidad parcial en la mañana. En la tarde y noche, se prevén aguaceros dispersos con tormentas eléctricas. Ciudad Quesada tendrá una mínima de 20 °C y una máxima de 34 °C.

El IMN destacó que la influencia directa de la zona de convergencia intertropical será determinante en la actividad lluviosa esperada para este viernes, lo que podría generar acumulados importantes en cortos periodos.

Efemérides

En San José, el sol saldrá a las 5:25 a. m. y se ocultará a las 5:22 p. m. La luna se encontrará en tránsito hacia su fase de cuarto menguante, con salida a las 8:41 p. m. y puesta a las 8:50 a. m.