Fuertes lluvias provocan inundaciones y derrumbes en Zarcero

Ruta entre Ciudad Quesada y Zarcero está cerrada por varios deslizamientos

Por Patricia Recio

Las fuertes lluvias de este lunes en la tarde provocaron inundaciones en la zona norte, principalmente en el cantón de Zarcero, donde se reportan viviendas afectadas, calles totalmente anegadas y derrumbes que cortan el paso por importantes rutas.








