Fuertes lluvias provocan inundaciones y derrumbes en Zarcero

Las fuertes lluvias de este lunes en la tardeprovocaron inundaciones en la zona norte, principalmente en el cantón de Zarcero, donde se reportan viviendas afectadas, calles totalmente anegadas y derrumbes que cortan el paso por importantes rutas.
De acuerdo con el reporte inicial, varios deslizamientos en distintos tramos de la ruta 141, entre Ciudad Quesada y Zarcero, provocaron el cierre de esa vía.
También se reportan cierres en la ruta 225 en Tucurrique de Cartago y en el sector de La Luisa, en Sarchí.
Además, en San Juan de Lajas, se reportó un vehículo atrapado, sobre el cual no se saben mayores detalles, pues los cuerpos de emergencia iban de camino para su atención. No se reportan personas rescatadas o que requirieran traslado producto de las inundaciones.
La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, pasadas las 6 p. m., más de 26 incidentes en San Carlos, Zarcero, Upala y San Ramón, en Alajuela.
En esos sectores la afectación se da, principalmente, por el desbordamiento de ríos, caída de árboles y tendido eléctrico, así como por el colapso del alcantarillado sanitario, que afectó las calles en el centro de Zarcero, por ejemplo.
El Instituto Meteorológico Nacional (IMN)anunció que este lunes el país enfrentaría condiciones lluviosas, producto de la reactivación de la zona de convergencia intertropical, acompañada por el paso de vaguadas en niveles medios.
Periodista de Infraestructura y Transportes, trabaja en La Nación desde el 2012. Bachiller en periodismo de la Universidad Internacional de las Américas, estudió Comunicación y Mercadeo en la Universidad Latina y completó el programa sobre Cobertura inclusiva y perspectiva de género del Knight Center.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.