Fuertes lluvias provocan inundaciones y derrumbes en Zarcero

Las fuertes lluvias de este lunes en la tarde provocaron inundaciones en la zona norte, principalmente en el cantón de Zarcero, donde se reportan viviendas afectadas, calles totalmente anegadas y derrumbes que cortan el paso por importantes rutas.

De acuerdo con el reporte inicial, varios deslizamientos en distintos tramos de la ruta 141, entre Ciudad Quesada y Zarcero, provocaron el cierre de esa vía.

También se reportan cierres en la ruta 225 en Tucurrique de Cartago y en el sector de La Luisa, en Sarchí.

Además, en San Juan de Lajas, se reportó un vehículo atrapado, sobre el cual no se saben mayores detalles, pues los cuerpos de emergencia iban de camino para su atención. No se reportan personas rescatadas o que requirieran traslado producto de las inundaciones.

La Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportó, pasadas las 6 p. m., más de 26 incidentes en San Carlos, Zarcero, Upala y San Ramón, en Alajuela.

En esos sectores la afectación se da, principalmente, por el desbordamiento de ríos, caída de árboles y tendido eléctrico, así como por el colapso del alcantarillado sanitario, que afectó las calles en el centro de Zarcero, por ejemplo.

Las lluvias de este lunes provocaron el cierre de rutas en la zona norte, tras varios derrumbes. Foto: (Suministrada por Edgar Chinchilla. /Suministrada por Edgar Chinchilla.)

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) anunció que este lunes el país enfrentaría condiciones lluviosas, producto de la reactivación de la zona de convergencia intertropical, acompañada por el paso de vaguadas en niveles medios.