Sucesos

Fuertes lluvias provocan desbordamientos de ríos y movilizan equipos de emergencia en Cartago

Lluvias intensas afectan Llano Grande, Tierra Blanca y Quircot sin dejar daños graves

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Por Libia Solano Meza
Río Reventado se creció debido a las lluvias. Afectó comunidades en Cartago.
Río Reventado se creció debido a las lluvias. Afectó comunidades en Cartago. (Suministrada por Keyna Calderón/Captura de video)







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Libia Solano Meza

Libia Solano Meza

Periodista especializada en la cobertura de salud y bienestar. Graduada de la Universidad Internacional de las Américas (UIA).

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