Fuertes lluvias provocan desbordamientos de ríos y movilizan equipos de emergencia en Cartago

Las intensas lluvias registradas este miércoles en Cartago provocaron el aumento de los caudales de varios ríos, acequias y quebradas, generando afectaciones en distintas zonas de la provincia y obligando a la intervención de los equipos municipales de emergencia.

Mario Redondo, alcalde de la Municipalidad de Cartago, explicó que las precipitaciones comenzaron a impactar con fuerza las zonas de Llano Grande y Tierra Blanca, donde se registró una importante acumulación de agua durante varias horas.

Uno de los incidentes más relevantes ocurrió en Quircot, específicamente en la quebrada Mapola, donde el cauce se desbordó y arrastró troncos, ramas y otros residuos que terminaron sobre la vía pública.

La situación también afectó un ranchito ubicado cerca del cauce del río Reventado, en el sector del Dique.

A pesar de los incidentes, las autoridades confirmaron que no se reportaron personas lesionadas ni daños materiales de gravedad. Sin embargo, las lluvias evidenciaron nuevamente la vulnerabilidad de algunos puntos cercanos a cauces y quebradas.

Tras la emergencia, funcionarios de la municipalidad realizaron labores de limpieza en calles y espacios afectados, retirando escombros y materiales arrastrados por la corriente para restablecer el tránsito y reducir riesgos adicionales.

Como parte de las acciones preventivas, el gobierno local recordó que se encuentra desarrollando proyectos de infraestructura para mitigar futuras afectaciones por inundaciones.

Entre ellos destacan la construcción de dos nuevos puentes en Quircot y La Lima, obras que buscan mejorar el paso de las aguas y disminuir los riesgos de desbordamiento.

Las autoridades también hicieron un llamado a la ciudadanía para mantenerse vigilante durante la temporada lluviosa, limpiar drenajes y sistemas de evacuación de aguas, y evitar acercarse a ríos o quebradas cuando se presenten fuertes precipitaciones.

Mario Redondo, alcalde de Cartago

Asimismo, recordaron que cualquier situación de emergencia debe ser reportada de inmediato al sistema 9-1-1 para facilitar una respuesta rápida por parte de los cuerpos de socorro.